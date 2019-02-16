مسئولان شرکت نفت باید نوع نگاه به مصرف سوخت را تغییر دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا در نشست ستاد سفر و اقامه نماز سیستان و بلوچستان مصرف روزانه سوخت این استان در بنزین، نفت و گاز و نفت سفید را ۸ میلیون لیتر ذکر کرد و اظهار داشت: ضروری است با پدیده شوم قاچاق سوخت مقابله شود.

وی گفت: مسئولان شرکت نفت به دلیل قاچاق سوخت انجام شده برای سیستان و بلوچستان محدودیت هایی را در دستور کار قرار داده اند در حالی که سوخت قاچاق شده از عمق کشور وارد و ربطی به سهمیه این استان ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان گفت: این استان به دلیل بعد طولانی مسافت شهرها با یکدیگر نیازمند راه اندازی مجتمع های بین راهی با برخورداری از جایگاه سوخت است.

وی بر راه اندازی جایگاه سوخت سیار و تک ناظر در مسیرهای طولانی سیستان و بلوچستان برای ارائه خدمات بهتر به هموطنان تاکید کرد و گفت: هم اینک شرکت نفت به اختصاص جایگاه سوخت در هشت مجتمع از ۱۶ مجتمع آماده بهره برداری استان موافقت کرده است.

نورا بر برپایی نماز جماعت در ادارات سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: با توجه به وسعت و فاصله زیاد بین مراکز جمعیتی هم اینک تنها ۲۹ مجتمع فعال در استان وجود دارد در حالیکه باید حداقل ۵۰ مجتمع فعال باشد.

علی خانقائی عمده مشکلات سیستان و بلوچستان در زمینه راه اندازی مجتمع های بین شهری را کم بودن تردد و صادر نشدن مجوز جایگاه سوخت برای این مجتمع ها از سوی شرکت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: وجود این مشکلات بویژه صادر نشدن مجوز جایگاه سوخت سبب دلسردی سرمایه گذاران بخش خصوصی شده به طوریکه هم اینک در راه اندازی ۱۶ مجتمع بین راهی استان با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی خلل وارد شده است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان تنها استان کشور است که برای راه اندازی مجتمع های بین راهی به سرمایه گذاران این بخش کمک های بلاعوض در نظر گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ضروری است شرکت نفت نسبت به راه اندازی جایگاه سوخت در مجتمع های بین راهی جدید مساعدت لازم را با این اداره کل داشته باشد تا زمینه ساز ترغیب سرمایه گذاران به این بخش شود.

وی بر نظارت بهداشت و خدمات دهی مطلوب مجتمع های بین راهی تاکید کرد.

خانقائی با اشاره به اهمیت جایگاه گسترش فرهنگ نماز در جامعه گفت: این اداره کل علاوه بر اختصاص ۳۰ هزار متر مربع فرش جانمازی برای راه اندازی جایگاه نماز در مجتمع های بین راهی آماده ارائه خدمات است.

مدیر ستاد اقامه نماز سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: ۸۹ دستگاه اجرایی این استان مشمول طرح ارزیابی نماز شده اند.

محمد سنجرانی با بیان اینکه تمامی کارکنان ادارت سیستان و بلوچستان دوره آموزشی را گذارنده اند افزود: هدف از اجرای این دوره آموزشی ترویج معارف و فرهنگ نماز بوده است.

وی رفع کمبود نیروی انسانی این ستاد از طریق بکارگیری دانشجویان در قالب طرح های کارورزی و ارائه مستندات دستگاهها در زمینه نماز در موعد مقرر شده برای ارزیابی را مورد تاکید قرار داد.