آغاز اصلاح اساسنامه انجمن خادمان قرآن کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه دومین مجمع انجمن خادمان قرآن کریم صبح دیروز ۲۸ بهمن‌ماه در تهران برگزار شد.

قاسم رضیعی، قاری بین‌المللی در ابتدای این جلسه به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت و پس از آن با پخش تصاویری از خادمان فقید یاد و خاطره آنها گرامی داشته شد.

در نوبت صبح این مراسم عبدالهادی فقهی‌زاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تلاش‌ها برای راه‌اندازی این مجمع اشاره وگفت: مسئولان پیشین قرآن و عترت در سال‌های گذشته این سنگ بنا را گذاشته‌اند.

فقهی‌زاده در ادامه به آیه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً» اشاره کرد و افزود: خداوند رسول خود را به عنوان پیامبر خاتم با آیات الهی برانگیخت و دین حق را در دسترس او قرار داد تا خواه ناخواه در جریان تاریخی، اسلام بر همه روش‌ها و همه دین‌ها فائق آید. در این میان خداوند خود را بهترین گواه و شاهد بر این امر یاد کرده است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: کسانی که با پیامبر رحمت همراه هستند با یکدیگر مهربان و در راه تعالی اندیشه دینی هستند، آنها مهرورزانه دینداری می‌کنند، اما این تنها صفات آنها نیست؛ صفت دیگر آنها اهل نماز بودن است.

وی ادامه داد: در قرآن آمده است که این افراد در اندیشه اقامه نماز هستند و برای رضای خدا کسب حلال می‌کنند. آنها در همه رفتار به دنبال کسب رضایت الهی هستند. علامتی که بر چهره آنها آشکار است در اثر سجده به پیش‌گاه خداوند متعال است.

فقهی‌زاده اظهار کرد: مفهوم معیت را تبعیت ایمانی و عملی از خدا و ارزش‌های دینی با نام و نشان و بدون نام و نشان می‌دانم. در بین خادمان قرآن کریم افرادی وجود دارند که چندان تظاهرات دینی ندارند. در مجلسی دیگر و با نام‌هایی دیگر، اما در خدمت قرآن کریم نفس می کشند و زندگی می‌کنند و چه افتخاری برتر از این برای آنها می‌تواند وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری اولین دوره این مجمع در سال ۹۳ در مشهد اشاره کرد و گفت: متأسفانه با فاصله ناخواسته‌ای که پدید آمد، مجمع دوم پس از چهار سال برگزار می‌شود. البته در این فاصله کارهای مهمی انجام شده است که از جمله آنها تصویب اساسنامه مجمع خادمان قرآن کریم است.

فقهی‌زاده افزود: در این نشست موضوعات متعددی را بررسی خواهیم کرد و زمینه انتخاب دبیرکل مجمع خادمان قرآن فراهم خواهد شد. از محضر بزرگان مجلس درخواست دارم که خود را در معرض انتخاب قرار دهند. طبق اساسنامه، سه نفر انتخاب شده و به وزیر ارشاد معرفی می‌شوند تا در نهایت یک نفر از این افراد که منتخب هستند برای دبیر کلی انتخاب شوند. امیدوارم در سال‌های آتی این مجمع با نظم بهتری انجام شود تا منشأ آثار مهمی در عرصه علم و هنر و... شود. تردید ندارم که یکایک بزرگانی که عنوان خادم قرآن را دارند، صلاحیت انتخاب شدن را دارند.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد در ادامه به روایتی از امام علی علیه السلام که بر برتری مردان حقیقت و صالحان و محسنان و متقیان و عالمان دینی از مفاهیم دینی تأکید دارد، اشاره کرد و افزود: در این روایت فاعلان خیر که من تعریف به خادمان قرآن می‌کنم از آنچه تبلیغ می‌کنند و بر زبان جاری می‌کنند برتر هستند. در قرآن کریم نیز این نکته به وضوح آشکار است. قرآن به خاطر اهمیتی که مبلغان دینی دارند بر این موضوع تأکید کرده است. در ادامه این مراسم محمدرضا پورمعین، دبیر انجمن خادمان قرآن کریم، به ارائه گزارشی از سال ۹۳ تاکنون پرداخت.

در ادامه این مراسم که در نوبت بعداز ظهر برگزار شد خادمان قرآنی کشور به بحث و بررسی در خصوص اصلاح اساسنامه انجمن خادمان قرآن کشور به صورت بند به بند پرداختند.

در این میان فعالان قرآنی کشور به ارائه نظرات خود پرداختند.

اجرا و دبیری جلسه در نوبت بعد از ظهر بر عهده محمدرضا پورمعین بود و بندهای اساسنامه یک به یک به صورت مجزا بررسی شد.

توجه به اصل و پایه قرآن، توجه به موسسات مردم نهاد، حفظ و صیانت از ارزش های قرآنی، توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی نکاتی بود که در این جلسه در خصوص اهداف اساسنامه به بحث و بررسی پرداخته شد.