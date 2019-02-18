کاله مازندران حریف قهرمان والیبال جام باشگاه های آسیا شد

محمد شعبان پور سرپرست تیم کاله مازندران درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: با صعود تیم کاله مازندران به جمع هشت تیم پایانی این مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور وقرارگرفتن این تیم درمکان ششم جدول رده بندی مسابقات، تیم خاتم اردکان تیم سوم جدول حریف تیم کاله شد.

شعبان پور افزود: تیم کاله مازندران درآخرین دیدار خود در هفته پایانی مرحله گروهی مسابقات به مصاف تیم صدرنشین شهرداری ورامین رفت و با شکست میزبان خود با نتیجه ۳ بر۲ شگفتی بزرگ هفته را به نام خود رقم زد.

وی ادامه داد، این پیروزی مهم درحالی رقم خورد که درغیب " بهروزعطایی" هدایت تیم بر عهده " حسین کاظمی" مربی تیم بوده وخوشبختانه با بازیکنان جوان توانست به خوبی از پس این مهم سربلند برآید.

یکم اسفند نخستین بازی کاله با خاتم در اردکان

سرپرست تیم کاله مازندران ادامه داد، که نخستین دیدار دو تیم کاله مازندران وخاتم اردکان یزد روزچهارشنبه یکم اسفندماه در اردکان برگزار می شود وهشتم اسفند دومین دیدار دو تیم درآمل برگزار خواهد شد.

شعبان پور گفت، که هر تیم دراین مرحله در سه مسابقه به مصاف هم خواهند رفت که برنده دو مسابقه به مرحله نیمه نهایی وچهار تیم پایانی مسابقات امسال لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور صعود خواهد کرد.

وی اظهارکرد، تیم کاله در بازی رفت مسابقات امسال درآمل برابر تیم قدرتمند خاتم اردکان شکست خورده بود اما دربازی برگشت در اردکان برابر این تیم صاحب پیروزی ارزشمند شد وبا قرارگرفتن درمکان ششم مرحله گروهی این مسابقات را برابر برنامه ریزی هایی که از قبل باشگاه پیش بینی کرده بود دست یافت.

کاله توان صعود دارد

سرپرست تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه تیمش دررقابتهای امسال ترکیبی از بازیکنان جوان وبا استعداد وچند بازیکن باتجربه باکیفیت درترکیب دارد، گفت: شرایط نفرات دو تیم متفاوت است، اما این عامل برتری تیم حریف نیست، کاله نشان داده که برابر تیم های قوی عملکرد خوبی دارد وتوانسته در خانه حریفان ازجمله خاتم اردکان و شهرداری ورامین آنها را شکست دهد.

شعبان پور گفت، که البته بازی اول تا حدودی تعیین کننده است واگر بازیکنان ما بازی های خوب هفته های اخیر خودشان را برابرهمین تیم خاتم اردکان وشهرداری ورامین ادامه دهند، شکست تیم خاتم در نخستین بازی دور از انتظار نخواهد بود.

وی یادآورشد، که درآمل تیم کاله مازندران از حمایت پرشور هواداران بهره مند است وقطعا با حمایت آنها می توان خاتم را شکست داد و به جمع چهار تیم پایانی صعود کرد.

کاله مازندران پس از تیم پیکان تهران، عنوان دومین تیم پرافتخار والیبال ایران را با کسب دومقام قهرمانی درلیگ برتر، دو نائب قهرمانی، یک مقام سومی، یک مقام قهرمانی درآسیا وحضور درجام باشگاه های جهان را درکارنامه دارد.