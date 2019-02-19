مسئولان قدردان مشارکت اجتماعی مردم باشند

مجید ابهری رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرمایه اجتماعی موجود در جامعه با توجه به حضور مردم در دو رویداد اخیر از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن و تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان، گفت: از نگاه رفتار شناسی، سرمایه های اجتماعی اصلی‌ترین پشتیبان نظام‌ سیاسی و مدیریت کلان برای اداره جامعه است.



ابهری با اشاره به محورهای اصلی سرمایه اجتماعی تصریح کرد: مشارکت اجتماعی، اعتماد و در نظام های ارزشی، ایمان و باورهای دینی جزو سرمایه‌های اجتماعی به شمار می روند.

وی با بیان اینکه متاسفانه به خاطر عملکرد بعضی از مسئولین سرمایه‌های اجتماعی کاهش یافته، ادامه داد: کاهش اعتماد اجتماعی میان مردم نسبت به یکدیگر، مردم به دولت و دولت نسبت به مردم به خاطر عدم تحقق بسیاری از وعده ها رو به کاستی نهاده و کمرنگ می‌شود تا جایی که اتکای برخی به سمت فضای مجازی و رسانه های بیگانه کشیده می شود.



ابهری عنوان کرد: اما با توجه به مبانی آرمانی و ارزشهای دینی در جامعه، مردم در بسیاری از وظایف اجتماعی و فرهنگی خود به خاطر علاقه و احترام به رهبری فعالانه شرکت کرده و دشمنان را ناامید می‌کنند.



این آسیب شناس به دو مورد از مشارکت های اجتماعی مردم در ماه جاری اشاره کرد و اظهار داشت: باید محورهای این دو واقعه مورد تجزیه و تحلیل جامعه شناسان و رفتار شناسان قرار گیرد، راهپیمایی ۲۲ بهمن علیرغم کمبودها و مشکلات به شکوه و عظمت بیش از پیش برپا شد و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.



ابهری تشییع پیکرهای پاک شهدای فاجعه خونین سیستان و بلوچستان را یکی دیگر از مصادیق مشارکت اجتماعی مردم خواند و تاکید کرد: مردم برای قدردانی از ایثار و فداکاری فرزندان انقلاب سنگ تمام گذاشته و با حضور خود به دشمنان قسم خورده نشان دادند که ایثارگران و پاسداران امنیت جامعه از افراد خنثی جدا هستند.

وی خاطرنشان کرد: تشییع پیکرهای شهدای پاسدار یادآور روزهای جنگ تحمیلی بود که مردم با شعارهای انقلابی این عزیزان را بدرقه کردند، دولتمردان و مسئولان باید قدردان این مشارکت و حضور جانانه مردم باشند چراکه دشواری‌ها و گرانی های موجود را تحمل کرده اما از باورهای خود دست نمی کشند.