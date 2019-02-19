امیدواری سازمان ملل نسبت به اجرای فوری توافق طرفهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: امیدواریم که توافق صورت گرفته میان طرفهای درگیر در یمن در خصوص عقب نشینی از بندر الحدیده به صورت فوری اجرا شود.

فرحان حق همچنین تاکید کرد: اجرای توافقنامه عقب نشینی طرفهای درگیر از بندر الحدیده در کنار ۲ بندر دیگر یک اقدام اساسی در راستای تسهیل رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم یمن به شمار می آید.

شایان ذکر است که نمایندگان دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله روز یکشنبه به توافقی در خصوص مرحله نخست عقب نشینی از بندر الحدیده دست یافتند.