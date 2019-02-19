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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

امیدواری سازمان ملل نسبت به اجرای فوری توافق طرفهای یمنی

امیدواری سازمان ملل نسبت به اجرای فوری توافق طرفهای یمنی

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که توافق به دست آمده میان طرفهای درگیر در یمن در خصوص عقب نشینی از بندر الحدیده سریعا اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: امیدواریم که توافق صورت گرفته میان طرفهای درگیر در یمن در خصوص عقب نشینی از بندر الحدیده به صورت فوری اجرا شود.

فرحان حق همچنین تاکید کرد: اجرای توافقنامه عقب نشینی طرفهای درگیر از بندر الحدیده در کنار ۲ بندر دیگر یک اقدام اساسی در راستای تسهیل رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم یمن به شمار می آید.

شایان ذکر است که نمایندگان دولت مستعفی یمن و نیروهای انصارالله روز یکشنبه به توافقی در خصوص مرحله نخست عقب نشینی از بندر الحدیده دست یافتند.

کد مطلب 4546441

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