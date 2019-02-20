سونامی سکته مغزی ایران را تهدید می کند/سالانه ۱۰۰هزار ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین آقامیری، صبح چهارشنبه در یازدهمین کنگره بین‌المللی سکته مغزی، اظهار داشت: پیشگیری از سکته مغزی تقریبا مشابه پیشگیری از سکته قلبی است و می‌توان با راهکارهای لازم از بروز این بیماری در بین افراد جلوگیری کنیم.

وی افزود: سبک زندگی سالم محدود کردن مصرف کالری،‌ افزایش مصرف سبزیجات و میوه‌ها، عدم استعمال دخانیات و مواد افیونی، داشتن تحرک و ورزش و مصرف نکردن الکل از جمله موضوعاتی است که در پیشگیری از سکته مغزی بسیار موثر است.

آقامیری ادامه داد: همه افراد بالای ۴۰ سال باید سالانه یکبار دیابت و فشار خون همچنین چربی و کلسترول خون خود را پایش کنند تا ریسک ابتلا به این بیماری در آنها کاهش یابد همچنین فشار خون و دیابت بیماری‌های خاموشی به شمار می‌روند که زمینه‌ساز مشکلات عروق قلب و مغز همچون سکته هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه پیشگیری ازران‌تر و راحت‌تر از درمان است، گفت: هرچند که سکته مغزی امروزه درمان دارد ولی این مسئله باید در زمان مناسب انجام گیرد تا سبب نجات جان فرد شود. از طرفی ممکن است درمان‌ها هزینه‌بر باشد بنابراین پیشگیری گام نخست مقابله به سکته مغزی به شمار می‌رود.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین‌المللی سکته مغزی خاطرنشان کرد: زمان طلایی درمان سکته مغزی از طریق دارو تا ۴.۵ ساعت پس از سکته مغزی و درمان با استفاده از روش‌های مکانیکی تا ۶ الی ۸ ساعت پس از بروز سکته مغزی است.

آقامیری با اشاره به اینکه سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر مبتلا به سکته مغزی می‌شوند، گفت: آمار ابتلا به این بیماری در کشور ما همچون کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند امریکا و اروپا است و شهرنشینی و کاهش تحرک رابطه مستقیمی با بروز این بیماری دارد.

وی نسبت به وقوع سونامی سکته مغزی طی سال‌های آینده هشدار داد و گفت: افزایش سن از جمله دلایل بروز سکته مغزی به شمار می‌رود و چون جامعه ما رو به سالمندی پیش می‌رود آمار این بیماری در آینده افزایش خواهد یافت.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین‌المللی سکته مغزی گفت: سکته مغزی مهم ترین عامل ناتوانی و دومین عامل مرگ ناشی از بیماری‌های عروقی است که از طریق پیشگیری می‌توان در کاهش آمار این بیماری گام‌های مناسبی برداشت.