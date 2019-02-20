به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در حاشیه اجرای نمایش و مسابقات بیمه در مدرسه رسالت تهران گفت: بیمه زندگی و تامین آتیه، مناسب ترین بیمه نامه برای دانش آموزان کشور به شمار می رود و امیدواریم با درک حساسیت ها و آگاهی مردم از ظرفیت های این بیمه نامه زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه فراهم شود.

سلیمانی نسبت به ضرورت طراحی بیمه نامه های متناسب با نیاز خانوارها تاکید کرد و افزود: با اتخاذ سیاست های توسعه ای و فرهنگ‌سازانه و فعالیت صنعت بیمه در مدارس سراسر کشور، دستیابی به آمار ۳.۵ درصد ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور دور از دسترس نیست.

رئیس شورای‌عالی بیمه ادامه داد: شورای هماهنگی بیمه استان ها باید نقش ویژه‌ای را در فرهنگ سازی بیمه ای بر عهده گیرد و با همکاری اداره کل روابط عمومی و اعضای این شورا، طرح گسترش فرهنگ بیمه در مدارس را دنبال کنند.

وی تصریح کرد: رشد فرهنگ بیمه ای در مدارس، زمینه‌ساز همگانی سازی خدمات بیمه‌ای بین خانواده‌های ایرانی و در نهایت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است. سلیمانی خاطرنشان کرد: خریداران بیمه نامه زندگی می‌توانند با پس‌اندازهای اندک خود علاوه بر استفاده از مزایای تامین آتیه از خدماتی نظیر دریافت وام و همچنین بیمه های تکمیلی درمان نیز استفاده کنند.

در این مراسم صمیمانه، غلامرضا سلیمانی با حضور در جمع دانش آموزان، مفاهیم بیمه ای رشته های زندگی، درمان و شخص ثالث را با زبان ساده تشریح کرد. گفتنی است، برنامه های توسعه محور با هدف آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بیمه ای از سوی روابط عمومی بیمه مرکزی با همکاری شرکت های بیمه در مدارس بیست و دوگانه تهران در حال برگزاری است و برای نخستین بار رییس کل بیمه مرکزی با حضور در مدارس از نزدیک در جریان فعالیت های فرهنگی و ترویجی بیمه قرار گرفت.