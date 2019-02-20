دوره دوم مسابقات قرآن ویژه دختران شاهد و ایثارگر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی حسینی مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره دوره دوم مسابقات کشوری قرآن کریم ویژه فرزندان دختر شاهد و ایثارگر گفت: در این دوره از مسابقات ۱۴۸ نفر از فرزندان دختر شاهد و ایثارگر حضور داشتند که در رشته‌های حفظ، قرائت، تفسیر و مفاهیم حضور یافتند.

حسینی افزود: این مراسم در آستانه روز بزرگداشت شهدا و چهلمین فجر انقلاب اسلامی با حضور ۶۰۰ نفر از ایثارگران در ۳ گروه همسران شهدا و ایثارگران، فرزندان دختر شهید و ایثارگر و ایثارگران و فرزندان پسر شاهد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد ۵۰۰۰ نفر از ایثارگران در کل کشور در زمینه قرآنی فعالیت دارند و برگزیدگان مرحله کشوری جهت شرکت در مسابقات اوقاف و امور خیریه معرفی می‌شوند.

حسینی در پایان گفت: از دیگر فعالیت‌های قرآنی می‌توان به برگزاری پژوهش‌های قرآنی و ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن کریم اشاره کرد که برنده‌های این پژوهش در ۲۲ اسفند مورد تشویق قرار می‌گیرند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز در این مراسم گفت: قرآن کتاب جامع بشری است برای رسیدن به سعادت در دنیا و عقبی و باید به آن تمسک جست. معرفت و شناخت این کتاب آسمانی وظیفه همه مسلمانان است و هرکس بر اساس تلاش و فهم خود از این کتاب آسمانی بهره‌مند می‌شود.

سیدجواد هاشمی با گرامی داشت روز تکریم مادران و همسران شهدا ادامه داد: از دامن زنان پاکدامن مردان بزرگ به معراج می‌روند، شما یادگاران شهدا و ایثارگران و ادامه‌دهندگان راه پدرانتان هستید و در مکتب قرآن درس زندگی می‌آموزید.

معاون تهذیب حوزه علمیه قم نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و سالروز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: حضرت ام‌البنین (س) الگوی ایثار، ادب و ولایت مداری است و مادران و همسران شهدا به تأسی از این بانوی بزرگوار در مسیر دفاع از اسلام، صبر و ایثارگری گام برداشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین همتیان افزود: شما بانوان ایثارگر و قرآنی با سبک زندگی قرآنی مروجان فرهنگ قرآن در جامعه هستید. برای اینکه بتوان جایگاه شهدا را پیدا کرد باید از زندگی، اخلاق، رفتار و عبادت شهدا درس گرفت.

در پایان این مراسم با حضور مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از نفرات برگزیده تجلیل شد.

در این دوره از مسابقات در رشته تفسیر اعظم اکبرزاده مقدم از خراسان جنوبی عنوان نفر اول و فوزیه همتی خواه از کرمانشاه عنوان نفر دوم را کسب کردند و مهدیه محمدزاده از آذربایجان شرقی، معصومه وفایی از کهگیلویه و بویر احمد و فاطمه صادقی ارمی از مازندران به صورت مشترک رتبه سوم در رشته تفسیر را کسب کردند.

در حفظ ۱۰ جزء رتبه اول معصومه حمیدی از قزوین، طاهره موسوی از مازندران و فاطمه پرویزی از همدان نفرات دوم و زینب احمدی از قم نفر سوم این رشته معرفی شدند. در حفظ ۱۵ جزء نیز مریم پور واعظیان از خراسان رضوی، نگار مخبریان نژاد از قزوین و سعیده واسع از گیلان به ترتیب نفرات اول تا سوم این مسابقات شدند.

در رشته حفظ ۲۰ جزء زهره خلیلی از قم، بتول امینی از گیلان و محدثه زارع از یزد به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.



در بخش حفظ پنج جزء رؤیا فیض الهی از آذربایجان شرقی نفر اول، زهره زمانی از خراسان رضوی و فاطمه عموپور از گیلان نفر دوم و زهرا نوروزی از زنجان نفر سوم شدند.

همچنین در بخش حفظ کل قرآن طاهره نایبی از قم نفر اول، زینب عفری از خوزستان رتبه دوم و طاهره رنجبر از فارس رتبه سوم را کسب کردند. در رشته مفاهیم نیز سکینه رئیسیان از اصفهان رتبه اول، سمانه محروقی از خراسان رضوی رتبه دوم و ناهید دهقان از یزد رتبه سوم را به دست آورند.

در بخش شایستگان تقدیر عطیه تبیانیان از تهران بزرگ در رشته حفظ کل، زینب عبدالعلی‌زاده در رشته حفظ پنج جزء از خراسان شمالی و در رشته قرائت تحقیق زینب پیدا از گیلان، مرضیه پور تیمور از ایلام و رقیه حسنلو از زنجان و فاطمه نایبی موحد از قم برگزیده شدند.

دوره سوم این مسابقات از دهم تا سیزدهم اسفندماه سال جاری در هتل شاهد قم با حضور ایثارگران و فرزندان پسر شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.