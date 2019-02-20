آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری مرحله گروهی بیست و هشتمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور، رقابت‌های نیمه نهایی این مسابقات از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. این دوره از مسابقات در دو گروه و در چهار مرحله پیگیری شد که در پایان تیم‌های سایپا و نفت امیدیه از گروه A و دانشگاه آزاد اسلامی و رعد پدافند هوایی از گروه B به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی تیم های اول و دوم دو گروه بصورت ضربدری در دو بازی رفت و برگشت در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف فینالیست های بیست و هشتمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۷ مشخص شود.

در دیدار نخست مرحله پلی آف از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه دو تیم سایپا و رعد پدافند به آب می‌زنند. در دیدار دوم از ساعت ۱۸:۳۰ دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نفت امیدیه به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

پنجشنبه:

* سایپا - رعد پدافند هوایی ـ ساعت ۱۷

* دانشگاه آزاد اسلامی - نفت امیدیه ـ ساعت ۱۸:۳۰

جمعه:

* دانشگاه آزاد اسلامی - نفت امیدیه ـ ساعت ۱۷

* سایپا - رعد پدافند هوایی ـ ساعت ۱۸:۳۰