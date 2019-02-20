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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو از فردا

آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو از فردا

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر واترپلو از فردا با برگزاری دو دیدار در استخر بین المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  پس از پیگیری مرحله گروهی بیست و هشتمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور، رقابت‌های نیمه نهایی این مسابقات از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. این دوره از مسابقات در دو گروه و در چهار مرحله پیگیری شد که در پایان تیم‌های سایپا و نفت امیدیه از گروه A و دانشگاه آزاد اسلامی و رعد پدافند هوایی از گروه B به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی تیم های اول و دوم دو گروه بصورت ضربدری در دو بازی رفت و برگشت در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مصاف هم خواهند رفت تا تکلیف فینالیست های بیست و هشتمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۷ مشخص شود.

در دیدار نخست مرحله پلی آف از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه دو تیم سایپا و رعد پدافند به آب می‌زنند. در دیدار دوم از ساعت ۱۸:۳۰ دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نفت امیدیه به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

پنجشنبه:
* سایپا - رعد پدافند هوایی ـ ساعت ۱۷
* دانشگاه آزاد اسلامی - نفت امیدیه ـ ساعت ۱۸:۳۰

جمعه:
* دانشگاه آزاد اسلامی - نفت امیدیه ـ ساعت ۱۷
* سایپا - رعد پدافند هوایی ـ ساعت ۱۸:۳۰

کد مطلب 4547636
ساناز سلیمان آبادی

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