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۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

با صدور پیامی؛

رهبر انقلاب رحلت فقیه پارسا آیت‌الله محمد مؤمن را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب رحلت فقیه پارسا آیت‌الله محمد مؤمن را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالِم ربانی آیت‌الله حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالِم ربانی آیت الله حاج شیخ محمد مؤمن را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

با تأسف فراوان خبر رحلت عالِم ربانی و فقیه پارسا و پرهیزگار آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد مؤمن قمی (اعلی‌الله مقامه) را دریافت کردم. این ضایعه‌ئی برای حوزه‌ی علمیه است. مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در کنار تقوا و اخلاص این عالم بزرگوار، و نیز وفاداری و تعهد انقلابی و اجتماعی، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود. سابقه‌ی مبارزاتی ایشان به پیش از انقلاب برمیگردد و خدمات انقلابی ایشان در تمام دوران چهل ساله مستمراً ادامه داشته است و در دوره‌های متعدد و متوالی یکی از ارکان مهمّ شورای محترم نگهبان بوده‌اند. اینجانب درگذشت ایشان را به خاندان گرامی و فرزندان مکرّم و دیگر بازماندگان و نیز به حضرات علمای اعلام حوزه‌ی مقدس قم و بخصوص شاگردان و دوستان ایشان و به عموم مردم عزیز شهر قم تسلیت عرض میکنم و مغفرت و رحمت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای

۳ اسفند ۱۳۹۷

کد مطلب 4549126

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