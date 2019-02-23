به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن در حالی به مصاف هم می‌روند که برای اولین بار حدود ۴۵ سال پیش با هم دیدار داشتند.

* ۴۵ سال قدمت

اولین دیدار دو تیم به سال ۵۲ باز می‌گردد. آبی پوشان در ۱۳ مهر سال ۵۲ و در ورزشگاهی با نام نهم آبان در اصفهان توانستند با گلهای مسعود مژدهی و حسن روشن ذوب آهن را در جام تخت جمشید شکست داده تا این سر آغازی باشد برای یک ماراتن ۵۲ ساله بین دو تیم استقلال و ذوب آهن.

* ۶۵ بازی در ۶ تورنمنت

آبی پوشان تهران و سبز پوشان اصفهان پس از آن ۶۵ بار دیگر به مصاف هم رفتند. دو تیم به مناسبت‌ها و در تورنمنت‌های مختلفی با یکدیگر دیدار داشته‌اند که بیشترین آن به دیدارهای شان در چارچوب مسابقات لیگ برتر بر می‌گردد.

جام تخت جمشید، لیگ آزادگان، جام حذفی، تورنمنت نقش جهان و لیگ قهرمانان آسیا، دیگر بهانه‌های موجود برای دیدار دو تیم بود.

* همه مسابقات در همه جامها

تقابل های دو تیم شامل این مسابقات است؛

۱- لیگ برتر ۳۵ بازی

۲- جام تخت جمشید ۱۱ بازی

۳- لیگ آزادگان ۱۰ بازی

۴- جام حذفی ۶ بازی

۵- جام نقش جهان ۲ بازی

۶- پلی آف لیگ قهرمانان آسیا یک بازی

​مجموع؛ ۶۵ بازی

* لیگ برتر

دو تیم ۳۵ بار در چارچوب لیگ برتر با هم دیدار داشته‌اند که آمار آنها بسیار به هم نزدیک است. هر دو تیم ۱۱ بار مقابل هم پیروز شده‌اند و ۱۳ بار هم تقابل دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. در این بازیها استقلال ۳۸ و ذوب آهن ۳۷ بار گلزنی کرده‌اند.

بازیهای دو تیم در لیگ برتر معمولا کم گل بوده و پرگل ترین بازی بین آنها بیشتر از ۴ گل نداشته است. پرتکرارترین نتیجه بین دو تیم در لیگ برتر ۲-۱ است. این نتیجه در ۸ بازی آنها در لیگ برتر تکرار شده است که آبی پوشان ۲ و سبز پوشان ۶ بار با این نتیجه پیروز شده‌اند. در لیگ برتر هرگز هیچ یک از دو تیم نتوانسته‌اند در ۳ بازی متوالی یکدیگر را شکست دهند و هر کدام تنها یک بار توانسته‌اند دو مرتبه متوالی بر هم پیروز شوند.

* جام تخت جمشید

استقلال و ذوب آهن در جام تخت جمشید ۱۱ بار با هم دیدار کرده‌اند که سهم استقلال ۷ و سهم ذوب آهن ۲ پیروزی بود. ۲ بار هم بازیهای دو تیم در این جام مساوی شده است.

* جام حذفی

دو تیم در ۵ دوره از مسابقات جام حذفی با هم روبرو شده که در یک دوره بازیها به صورت رفت و برگشت برگزار شد و به همین دلیل تعداد بازیهای آنها در جام حذفی به عدد ۶ می‌رسد.

از ۶ دیدار دو تیم یکبار نتیجه مساوی به دست آمده، ۳ بار استقلال و ۲ بار ذوب آهن پیروز شده‌اند.

هر دو پیروزی ذوب آهن در ضربات پنالتی به دست آمده و آبی پوشان هم یکبار در جام حذفی با حکم ضربات پنالتی ذوب آهن را شکست داده‌اند.

* نقش جهان

استقلال و ذوب آهن ۲ بار در مسابقات نقش جهان با هم دیدار داشتند که یکبار استقلال پیروز شده و یکبار هم بازی دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

* لیگ قهرمانان آسیا

دو تیم یکبار نیز در مسابقات حذفی لیگ قهرمانان آسیا با هم دیدار داشته‌اند که آبی پوشان با هت تریک مامه تیام توانستند ذوب آهن را در تهران مغلوب کنند تا در تنها بازی آسیایی آنها پیروزی به استقلال رسیده باشد.

* همه نتایج استقلال

آبی پوشان در مجموع این ۶۵ بازی ۲۸بار پیروز شده‌اند که همه پیروزیهای این تیم با این نتایج به دست آمده است:

یک بر صفر؛ ۱۱ بار

۲ بر یک؛ ۵ بار

۲ بر صفر؛ ۷ بار

۳ بر صفر؛ ۲ بار

۴ بر صفر؛ یک بار

۴ بر یک؛ یک بار

۳ بر یک؛ یک بار

* همه پیروزیهای ذوب آهن

ذوب آهن در مجموع بازیهای گذشته بین دو تیم ۱۷ بار پیروز شده که همه پیروزیهای این تیم با این نتایج بوده است:

۲ بر یک؛ ۶ بار

۲ بر صفر؛ ۵ بار

۳ بر یک؛ ۲ بار

۱ بر صفر؛ ۳ بار

۳ بر صفر؛ یکبار

* بیشترین پیروزی متوالی

بیشترین پیروزی متوالی در تاریخ بازیهای دو تیم به استقلال تعلق دارد. آبی پوشان دو بار در ۴ بازی متوالی موفق به شکست دادن ذوب آهن شده اند. این اتفاق یکبار در بازیهای اول تا چهارم این دو تیم روی داده است. و یکبار هم در بازیهای بیستم تا بیست و سوم.

* طولانی ترین زمان شکست ناپذیری

آبی پوشان یکبار ۹ بازی متوالی مقابل ذوب آهن شکست نخورد که این تعداد بازی دور از شکست، رکورد آبی‌ها در این بازی‌ها می‌باشد. ذوب آهنی‌ها هم یکبار در ۷ بازی متوالی مقابل استقلال شکست نخورده‌اند که این بیشترین زمان شکست ناپذیری ذوب آهن مقابل استقلال است.

* شصت و ششمین بازی

دیدار شماره ۶۶ دو تیم در نیم فصل دوم فصل هجدهم لیگ برتر برگزار می‌شود که این بازی ویژگی‌های زیادی دارد که می‌تواند بر جذابیت‌های آن بیفزاید.