به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی قاری بین‌المللی و استاد قرآن کریم با ارسال یادداشتی از تولید و پخش مستند فاخر«عقیق» قدردانی و این مستند را ثبت تاریخ شفاهی تصویری جامعه قرآنی دانست.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تولید برنامه فاخر عقیق حقیقتاً یک اقدام هوشمندانه و جدی در معرفی هدفمند چهره‌های قرآنی است. از لا به لای ثانیه‌های این برنامه درس‌های زیادی می‌توان فرا گرفت. عقیق را می‌توان ثبت تاریخ شفاهی تصویری جامعه قرآنی دانست.

اینجانب برخود فرض می‌دانم از شبکه قرآن سیما، تهیه‌کننده ارجمند و کارگردان کاربلد و همه عوامل این برنامه شیرین و ماندگار صمیمانه تشکر کنم.

سلامتی و توفیقات همگان را از حی سبحان خواستارم.

خادم القرآن _ رحیم خاکی

اسفند ۱۳۹۷ _ تهران