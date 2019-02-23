به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال فقیه زاهد و مجاهد (قدّه)، حضرت آیت‌الله مؤمن قمی(طاب ثراه)، پیام تسلیتی از سوی آیت‌الله علی اکبر رشاد، ریاست شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و مؤسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صادر شد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إنّا لِلّه و إنّا إلیه راجعون

رحلت فقیه زاهد و مجاهد (قدّه)، آیت‌الله مؤمن قمی (طاب ثراه) را از سوی شورا و مدیریت، مدرسان و طلاب حوزه‌های علیمه‌ی استان تهران به ساحت قدسی حضرت بقیه‌الله (ارواحنا فداه)، محضر مبارک زعیم حکیم امت، سایر مراجع و حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان و بیت معزّز و خاصه فرزند فاضل ایشان، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین احمد قمی، سوکمندانه تسلیت عرض می‌کنم.

آیت‌الله مؤمن (ره) که از شاگردان و ارادتمندان برجسته‌ی حضرت امام خمینی (قدّه) و یاران باوفای رهبر فرهمند و فرزانه‌ی انقلاب اسلامی (دام‌ظله) در عرصه‌های مختلف انقلاب بود، نقش بی‌بدیلی در ساماندهی شؤون حوزه‌های علمیه، ایفا کرد. اصرار بر صیانت از سنت‌های اصیل و هویت حوزه، و تربیت شاگردانی فاضل و فرهیخته از خصائص عمده‌ی او قلمداد می‌شود.

برای آن راحل رستگار رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان سوگمندش صبر و سلامت مسألت می‌کنم.