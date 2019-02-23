دستگیری جاعلان حرفه ای در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ذوالقدری، افزود: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه یکی از کارکنان نظامی به بهانه انجام خدمات نظامی از وی ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است پرونده ای در این خصوص تشکیل و تیمی از ماموران شناسایی متهم و یا متهمان را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: با آغاز تحقیقات پلیسی پرونده مشابه دیگری به پلیس امنیت عمومی ارجاع که در این پرونده نیز فرد کلاهبردار که ملبس به فرم نظامی بود، پس از جلب اعتماد مال باختگان وجوه نقدی را دریافت کرده و پس از آن دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی آنان نبوده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم از کارکنان نیروهای مسلح نبوده بلکه با همکاری همسرش ضمن پوشیدن لباس نظامی، با دادن وعده و و عیدهای واهی اعمال مجرمانه خود را مرتکب می شده، عنوان کرد: در پایش های اطلاعاتی مشخص شد که متهم پس از هر کلاهبرداری، تلفن های خود را خاموش کرده و مالباخته بعدی را با شماره خط تلفن دیگری مورد طعمه خود قرار می داده است.

وی تصریح کرد: تحقیقات پلیسی وارد مرحله فنی تر شده و ماموران موفق شدند محل اختفای متهم و همسرش را در محدوده میدان المپیک شناسایی کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی، با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و دستور جلب متهمان و بازرسی از مخفیگاه آنان گرفته شد، ابراز داشت: در بازرسی انجام شده علاوه بر کشف بیش از ۷۵ قلم ابراز و آلات ارتکاب جرم و اسناد و احکام جعلی تعداد یکصد عدد مهر مربوط به مراکز دولتی از متهمان کشف و متهمان به جرم ارتکابی اعتراف کردند.

سردار ذوالقدر در پایان، گفت: تحقیقات پلیسی در خصوص شناسایی سایر جرائم متهمان در دستور کار قرار دارد.