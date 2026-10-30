به گزارش خبرنگار مهر، سید یاور مرادی با اشاره به جایگاه ذکر الهی در قلب و جان مؤمنان اظهار کرد: یاد خداوند باید چنان در دل انسان مسلمان نهادینه شود که در تمام لحظات زندگی، خود را در محضر و معیت پروردگار بداند و با یقین و باور قلبی به این حقیقت برسد که خداوند همواره همراه و ناظر بر اعمال و رفتار بندگان خویش است.

امام جمعه اهل‌سنت عنبران گفت: انسانی که خداوند را همواره در کنار خود احساس می‌کند، در مسیر حق و حقیقت گام برمی‌دارد، از گناه و نافرمانی پروردگار دوری می‌کند و در سختی‌ها و مشکلات زندگی نیز امید و توکل خود را از دست نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی، بصیرت، آگاهی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی دشمنان دانست.

امام جمعه اهل‌سنّت عنبران با دعوت از عموم مردم، جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف شهر عنبران برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و مشارکت آگاهانه در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی تأکید کرد و حضور مردم را نشانه پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.