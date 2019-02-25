وثوقی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان درباره کتاب «قصه ضربالمثلها» به خبرنگار مهر گفت: این کتاب مجموعه داستانهایی برای گروه سنتی نوجوان است که بچهها با خواندن آنها با یکسری از ضربالمثلها آشنا میشوند.
وی افزود: به عبارت دیگر بچهها با خواندن هر داستان که مربوط به یک ضربالمثل است، متوجه میشوند که این ضربالمثلها از کجا آمدهاند و در کجا مورد استفاده قرار میگیرند.
به گفته وثوقی «قصه ضربالمثلها» حاوی حدود ۳۰ داستان است که کار آمادهسازی آن تمام شده و توسط انتشارات مهرستان اصفهان منتشر خواهد شد و در نمایشگاه کتاب تهران که اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود عرضه خواهد شد.
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در ادامه درباره دومین کتابش توضیح داد: داستان دیگری را با عنوان «قصه و رویا» برای گروه سنی کودک و نوجوان نگاشته و به ناشر سپردهام که موضوع محوری آن بحث «شهروندی» است.
وی با بیان اینکه این کتاب هم انتشارات مهرستان منتشر میکند، ادامه داد: این کتاب حاوی یک داستان حدود ۱۵ صفحهای است که هماکنون آماده انتشار است و به نمایشگاه کتاب تهران خواهد رسید.
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