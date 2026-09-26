به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی رئیس فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: پیش از هر تصمیمی در این حوزه، لازم است روشن شود که تشکیل یا فعال‌سازی هر ساختار جدید، ناظر بر کدام ضرورت و برای حل چه مسئله‌ای است و چه ارزش افزوده‌ای در فرآیند حکمرانی فضای مجازی ایجاد می‌کند.

وی افزود: امروز شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری کلان این حوزه وجود دارد و دولت نیز در چارچوب وظایف اجرایی خود، نقش مهمی در اجرای سیاست‌ها و مصوبات دارد. بنابراین می‌توان با تعامل و هماهنگی میان دولت، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای ذی‌ربط، مسائل موجود را به‌گونه‌ای حل کرد که از موازی‌کاری و ایجاد ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری جلوگیری شود.

سعیدی با تأکید بر اهمیت تقویت اعتماد عمومی اظهار کرد: در سال‌های اخیر برای توسعه و ارتقای سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد شده و مردم نیز در این مسیر مشارکت داشته‌اند. طبیعی است هر تصمیمی درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سکوهای داخلی یا خارجی، باید با در نظر گرفتن موضوع اعتماد عمومی، امنیت ارتباطات و منافع ملی اتخاذ شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر حوزه رسانه، مطبوعات و فضای مجازی ادامه داد: اگر دستگاهی برای اطلاع‌رسانی یا ارائه خدمات خود نیازمند استفاده از یک بستر خاص است، بهتر است این موضوع در چارچوب سیاست‌های مصوب و از مسیرهای قانونی تعیین تکلیف شود تا هم نیازهای اجرایی دولت پاسخ داده شود و هم سیاست‌های کلان کشور در حوزه فضای مجازی دچار چندگانگی نشود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در حوزه رسانه و فضای مجازی، مسائل مهم و اولویت‌داری همچون ارتقای امنیت کاربران، مقابله با اخبار جعلی، حمایت از رسانه‌های رسمی، حفظ حقوق کاربران، تقویت سکوهای داخلی و افزایش اعتماد عمومی وجود دارد که رسیدگی مؤثر به آنها نیازمند تمرکز و همکاری همه دستگاه‌هاست.

سعیدی تأکید کرد: هدف باید ایجاد هماهنگی بیشتر در حکمرانی فضای مجازی و تسهیل امور اجرایی باشد؛ به‌گونه‌ای که هم دولت بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد و هم سیاست‌های کلان کشور با انسجام و وحدت رویه دنبال شود.