علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای وزیر شما شانزدهم بهمن به نیابت از دولت از مردم عذرخواهی کردید، رئیس تعزیرات پیشتر هم اعلام کردند برای سامان‌دهی بازار تلاش می کنند اما نه تنها شاهد ثبات بازار نبودیم بلکه روز گذشته دادستان تهران هم با انتقاد از مسئولان دولتی نسبت به افزایش قیمت ها هشدار دادند، چرا بازار به ثبات نمی رسد؟، گفت: تورم به هیچ وجه مطلوب دولت نبوده و دولت همه تلاش خود را برای ثابت نگاه داشتن ارز انجام داده است.

وی افزود: نسبت به برخی دوستان که می گویند دولت ناتوان است می گویم چون من در دولت قبل نبودم راحت تر می توانم بگویم، عناصر دولت همان عناصر دولت قبل است، انسان ها همان و سیاست ها همان سیاست های دولت قبل است که توانست تورم را تک رقمی کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: واقعیت ها را باید در نظر گرفت، صرف انتقاد بدون ارایه پیشنهاد نباید باشد.

آوایی در خصوص افزایش قمیت ها گفت: یک ریال که بر قیمت ها افزایش می یابد ما شرمنده می شویم. مگر خوشایند دولت است؟ مگر از اخبار کشور بی اطلاع هستیم؟ خودتان را به جای دولت بگذارید، جنگ اقتصادی تبعات دارد.

وی ادامه‌داد: دولت برای کم شدن فشار ها بر مردم فعالیت می کند که یکی از آنها فعالیت سازمان تعزیرات است و با تلاش هایی که می کنیم امیدواریم مشکلات تا حدی تا پایان سال رفع شود و با وجود تمام مسائل باز هم از مردم بابت مشکلات عذر می خواهیم.