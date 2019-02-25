شرایط تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد پیمانی به رسمی آزمایشی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان طی بخشنامهای شرایط جدید تبدیل وضعیت کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را از قرارداد پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی ابلاغ کرد.
این بخشنامه در اجرای تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه به دستگاههای اجرایی که مشاغل حاکمیتی خود را در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک و بخشنامه شماره ۴۲۴۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۹ به این سازمان اعلام نمودهاند، اجازه داده میشود کارمندان واجد شرایط مندرج در این بخشنامه را به رسمی آزمایشی تبدیل وضع کنند.
طبق بخشنامه ابلاغی، شرایط تبدیل وضعیت از قرارداد پیمانی به رسمی آزمایشی مشتمل است بر:
- شاغلین پستهای سازمانی مشاغل حاکمیتی که دستگاههای اجرایی در اجرای تصویبنامه و بخشنامههای موضوع بند یک این بخشنامه تعیین و به این سازمان اعلام نموده اند.
- پستهای سازمانی تخصیص یافته به مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی با شرایط احراز مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، که با توجه به بند (۳) مصوبه اشاره شده در بند (۱)، در تعریف شغل، در اجرای مفاده ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، عهده دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت باشند،
- شاغلین پستهای سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری (موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۲۴۸۱۹۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) که در زمره مشاغل موضوع بندهای (۱-۱) و (۱-۲) این بخشنامه باشند.
همچنین در بخشنامه ابلاغی یادآوری شده است که دستگاههای اجرایی که تاکنون مشاغل حاکمیتی خود را به این سازمان اعلام ننمودهاند، باید ابتدا منطبق با تصویب نامه و بخشنامهی ابلاغی موضوع بند (۱) نسبت به اعلام مشاغل حاکمیتی خود اقدام، سپس با توجه به موارد مطروحه در بند (۱) در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی خود اقدام کنند.
بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضع ایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود میباشد.
در این بخشنامه به دستگاههای مشمول یادآوری شده است که تمامی عملیات مربوط به صدور شماره مستخدم رسمی آزمایشی برای کارکنان پیمانی واجد شرایط، پس از طرح و تأیید موضوع توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی، در بستر سامانه کارمندایران صورت میگیرد و براین اساس، دستگاه های اجرایی می توانند پس از بارگذاری اطلاعات و مستندات خود در سامانه مذکور، مستقیماً نسبت به اخذ شماره مستخدم رسمی آزمایشی اقدام کنند.
بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان دستگاههای اجرایی با شماره ۶۷۱۷۰۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
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