رد ادعای بازیگر هلندی علیه لوک بسون/ اتهام تجاوز ثابت نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که تحقیقات اولیه دادگاه فرانسه برای بررسی ادعای یک بازیگر هلندی-بلژیکی مبنی‌بر اتهام تجاوز علیه لوک بسون از ماه می (اردیبهشت) آغاز شده بود، دیروز این ادعا رد شد.

دفتر دادستانی فرانسه دیروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از این اتهامات رفع‌اثر شده زیرا تحقیقات پلیس به اثبات جرمی نرسیده است.

بسون یک بار از سوی پلیس در ماه اکتبر برای بررسی موضوع احضار شد و «ون روی» مدعی این شکایت نیز در ماه دسامبر به سوال‌های پلیس پاسخ گفت.

بسون به شدت ادعای این بازیگر را رد کرد و وکلای وی با رضایت از تصمیم رد پرونده دادستان استقبال کردند.

در بیانیه دفتر بسون از افرادی که در این مدت از وی حمایت کردند تشکر شده است.

این بازیگر زن که نقش کوچکی در فیلم «والرین و شهر هزار سیاره» داشت دو شکایت مبنی بر آزار جنسی توسط بسون به دادگاه برده بود.

بسون ۵۹ ساله از شناخته شده‌ترین چهره‌های سینمایی فرانسه در جهان است. «آبی بیکران»، «تاکسی»، «عنصر پنجم»، «لئون» و «لوسی» از جمله فیلم‌های وی است.

آخرین اثر سینمایی او «والرین و شهر هزار سیاره» که با بودجه‌ای عظیم ساخته شد در گیشه به موفقیت چندانی دست نیافت.

به جز این بازیگر هشت زن دیگر شامل دو دستیار سابق این کارگردان، دو کارگردان بازیگران، دو دانشجو و یک بازیگر زن و نیز زنی که دوست داشت بازیگر شود چنین ادعایی را به صورت آنلاین مطرح کرده‌اند، اما به صورت رسمی در دادگاه به طرح آن نپرداخته‌اند.