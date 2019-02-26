حسین اینانلو نوازنده و سرپرست گروه موسیقی «روشنا» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین فعالیت‌های این گروه، گفت: گروه موسیقی روشنا در ادامه کنسرت‌های خود در سال ۹۷، اجراهایی در دو شهر رشت و قزوین طی روزهای هفتم تا دهم اسفند خواهد داشت. این کنسرت در دو بخش دونوازی و گروه‌نوازی موسیقی ایرانی به سرپرستی حسین اینانلو و آواز مظفر شفیعی اجرا خواهد شد. بخش اول بداهه‌نوازی سه تار و تمبک توسط بنده و مهران امیراصلانی خواهد بود و بخش دوم نیز به گروه‌نوازی موسیقی ایرانی در آواز ابوعطا و دشتی و بیات ترک به همراهی آواز مظفر شفیعی اختصاص خواهد داشت.

وی در معرفی اعضای گروه «روشنا» بیان کرد: مظفر شفیعی خواننده، هادی اینانلو نوازنده سنتور، وحید سرخوش نوازنده نی، مهران امیراصلانی نوازنده تمبک، مهربد یوسفی نوازنده عود، همایون سیفی نوازنده کمانچه و بنده به‌عنوان نوازنده سه تار و آهنگساز گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می‌دهیم.

این نوازنده سه‌تار توضیح داد: همواره به این موضوع تأکید داشته و دارم که بتوانم در اجراهای زنده با گروه «روشنا» به یک رنگ صوتی متفاوتِ خارج از فضای معمول برسیم و آنچه در این چارچوب به آن توجه دارم استفاده از ترکیب سه تار و سنتور به جای ترکیب تار و سنتور است. کما اینکه در حوزه انتخاب اشعار نیز سعی بر این بوده تا با استفاده از اشعار یک شاعر به فضای یکدستی برسیم. به هر حال گروه موسیقی «روشنا» با تمرکز بر اجرای موسیقی کلاسیک ایراتی تشکیل شده است. هدف اصلی این گروه توجه توأمان به گروه نوازی موسیقی ایرانی و تک نوازی است که تصور می‌کنم با توجه به حضور هنرمندان مستعد و خوش‌ذوق گروه و همچنین استاد مظفر شفیعی در مقام خواننده می‌توانیم به سهم خود گام‌هایی را در جهت رشد و اعتلای موسیقی اصیل ایرانی با پشتوانه‌های علمی و هنری برداریم.

اینانلو بیان کرد: تصنیف‌های «بدرود»، «آه شبانه» و «پیوند مهر» با اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، دو تصنیف «غم سبز» و «رود» با اشعاری از هوشنگ ابتهاج و «چهارمضراب دشتی»، قطعاتی هستند که در این کنسرت‌ها برای مخاطبان اجرا می‌شوند. البته همان طور که قبلا نیز اشاره کرده بودم برخی از آوازهای کار که توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود روی قطعات ضربی خواهد بود که می تواند به تحرک کار کمک کند. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر آواز ناب ایرانی کمتر شنیده می‌شود بنابراین حضور مظفر شفیعی به‌عنوان خواننده در این اثر می‌تواند نقطه عطفی در کنسرت باشد. ما در این اجرا تلاش می‌کنیم به گوشه‌های مشترک دستگاه‌ها بپردازیم تا با تغییر فضای ملودیک مخاطب ارتباط بیشتری با کار برقرار کند.