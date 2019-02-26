به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره استعفای ظریف، گفت: این مجلس دو بار به ظریف رای اعتماد داده و بیشترین سوالات هم از این وزیر در خانه ملت مطرح شده است.

وی ادامه داد: ظریف شخصی پاسخگو است بنابراین در این شرایط استعفای وی غافلگیرکننده بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: از گلایه های ظریف اطلاع داشتیم و مشخصاً برخی اختلافات در دولت وجود داشت اما ظریف باید بداند که در حوزه سیاسی به ویژه سیاست خارجی، نظرات متنوعی وجود دارد که باید تحمل سیاستمداران زیاد باشد.

فلاحت پیشه بیان کرد: اعتقاد بنده این است که ظریف با استعفا قهرمان نمی‌شود چرا که ملت قدر زحمات وی را می‌داند و در زمان برجام که همه قدرتهای دیپلماتیک دنیا حضور داشتند، وی به خوبی نمایندگی جمهوری اسلامی را پیش برد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید از هر گونه اقدامی که باعث خوشحالی دشمنان شود، پرهیز کنیم، ادامه داد: ظریف بهتر از هر کسی می داند که دشمنان در قبال برجام، ناجوانمردی کردند و وی جزء اولین کسانی بود که در جریان عهدشکنی آنان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه انتظار می رود ظریف بماند و سیاست خارجی کشور را پیش ببرد، تصریح کرد: از آنجایی که ظریف یکسری تغییرات ساختاری در وزارتخارجه شکل داده است، خودش می تواند آن را به سرانجام برساند.

فلاحت پیشه افزود: فراکسیون امید به همراه جمعی از نمایندگان، نامه‌ای را آماده کرده و خواهان عدم پذیرش استعفای ظریف از سوی رئیس جمهور هستند اما اصولگرایان مخالف این موضوع هستند و به این اقدام انتقاد کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: به هر صورت امیدواریم موضوع استعفای ظریف به گونه ای حل شود که برای کشور گامی به پیش باشد و امیدواریم وی در سمت خود بماند و حتی اگر به هر دلیلی استعفای وی پذیرفته شود، باید برای دولت و سیاست خارجی گامی رو به جلو باشد.

وی با بیان اینکه مرتبط کردن استعفای ظریف به افول دولت موضوعی خائنانه است، اظهارداشت: برخی افراد اعلام کرده اند که استعفای ظریف به معنای تضعیف و سقوط دولت است که این مواضع و تعابیر خائنانه است و حتی خائنانه تر از تحلیل های آمریکائی ها و دشمنان است چرا که گاهی اوقات واکنش دشمنان و آمریکایی ها از برخی افراد داخلی بسیار بهتر است. این در حالی است که این افراد ادعای دفاع از نظام را دارند و باید با این رفتارها برخورد شود.

فلاحت پیشه گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین استعفاهایی طبیعی است و ما موارد متعددی از استعفا در سطوح مختلف را دیده ایم و حتی یک سوم مسئولان و سیاستمداران ارشد این کشور طی اقدامات تروریستی شهید شده اند اما کشور راه خودش را ادامه داده است و اکنون هم اگر استعفایی شکل گرفته است، به نحو احسن مدیریت می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه بنده امیدوارم مدیریت آینده وزارت خارجه هم در اختیار ظریف باشد، گفت: به هر صورت این موضوع نباید منجر به ایجاد نوساناتی در کشور شود.

وی درباره دیدار بشاراسد با مقام معظم رهبری اظهارداشت: در شرایط کنونی این دیدار پیام بزرگی برای جهان داشت و در شرایطی صورت گرفت که ۶ سال پیش دشمنان سوریه به ۸۰۰ متری کاخ بشاراسد رسیدند و تنها حدود ۱۱ درصد خاک سوریه در اختیار بشاراسد بود اما در حال حاضر ۶۷ درصد از خاک سوریه در اختیار دولت مستقر این کشور است و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از خاک سوریه به دلیل مداخلات خارجی بلاتکلیف باقی مانده است.

فلاحت پیشه تاکید کرد: دیدار رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان با بشاراسد به دیکتاتورها این پیام را داد که آنهایی که پول خرج کرده و به آمریکا وصل شده اند، امروز سقوط کرده‌اند و در قرنطینه سقوط خود، نظاره گر دیدار بشاراسد با مقامات کشورمان هستند و این دیدار نباید تحت الشعاع هیچ چیزی حتی استعفای ظریف قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با بیان اینکه ملت و مجلس قدردان زحمات ظریف هستند، گفت: طبیعتاً نقدهایی به رفتار وی چون سایر سیاستمداران وجود دارد اما ما قدردان زحمات وی هستیم.

وی درباره احتمال برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی استعفای ظریف اظهارداشت: با لاریجانی در این باره صحبت کردیم و قرار شد ابتدا ما از کم و کیف موضوع اطلاع پیدا کنیم و سپس درباره برگزاری این جلسه تصمیم گیری شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بنده با ظریف تماس گرفته ام که موفق نشده ام و وی پاسخگوی تلفن نیست و تماسی هم با شورای معاونان امور خارجه داشتم اما هنوز نتوانستیم با وزیر امور خارجه کشورمان ملاقاتی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گلایه های ظریف مربوط به ناهماهنگی های صورت گرفته درباره سفر بشاراسد به ایران در این استعفا دخیل بوده است، اظهارداشت: اگر ناهماهنگی وجود داشته، در درون دولت بوده است.

وی گفت: طبق پروتکل باید ظریف در دیدار رئیس جمهور با بشاراسد حضور پیدا می کرد که این موضوع بین دولت و ظریف است، البته این موضوع استعفا فراتر از این مسئله است و نباید موضوع ناهماهنگی را به سیاست ایران در سوریه ربط داد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه سیاست ایران در سوریه مشخص است، خاطرنشان کرد: ظریف بارها اعلام کرده است که با قاسم سلیمانی و دیگران ارتباط تنگاتنگی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ظریف از سفر بشاراسد به ایران اطلاعی نداشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع را باید از وی سوال کنید اما معتقدم موضوع در این حد نیست.