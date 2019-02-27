چهار بانده شدن جاده مرند - ایواوغلی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی در بازدید از طرح های راه سازی شهرستان مرند گفت: قرار شده ۱۳ کیلومتر از طرح دو بانده کردن مسیر مرند ۰ ایواوغلی تا بیستم اسفند ماه امسال زیر بار ترافیک برود.

وی افزود: همچنین با مذاکرات انجام شده با پیمانکاران مقرر است زیرسازی و آسفالت ۵ کیلومتر دیگر از محور ارتباطی ترانزیتی مرند - ایواوغلی تا پایان سال جاری انجام شود.

وی گفت : طبق مطالعات کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، در سه راه یامچی و محور مرند به کشکسرای نیز به صورت موقت، طرح ساخت جدا کننده ترافیک به زودی عملیاتی می شود.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد : در محور مرند به جلفا نیز نیاز به احداث تقاطع غیرهم سطح به طول ۷ کیلومتر است که تا خرداد ماه سال آینده بازگشایی می شود.

بخشی از طرح دو بانده کردن جاده ۳۵ کیلومتری ترانزیتی مرند - ایواوغلی از مدت ها قبل آماده است، ولی به رغم حادثه خیز بودن مسیر تاکنون بازگشایی نشده است.

داود گرشاسبی، فرماندار ویژه شهرستان مرند، اوایل دی ماه امسال خواستار بازگشایی بخش آماده این مسیر ارتباطی برای استفاده مردم و کاستن از آمار تصادفات مرگبار شد.

جانشین رئیس پلیس راه آذربایجانشرقی نیز آن زمان با اشاره به آمار بالای حوادث رانندگی در محور مرند - ایواوغلی گفت: جهت کاهش حوادث رانندگی در این محور، هرچه سریعتر نسبت به بازگشایی ۱۳ کیلومتر مسیر مرند - ایواوغلی اقدام می شود.

سرهنگ رضا کریمی نژاد با اشاره به آمار بالای حوادث رانندگی در این محور اعلام کرد: در ۹ ماه سالجاری، ۴۹ نفر از هموطنان جان خود را در اثر حوادث رانندگی در این مسیر از دست دادند.