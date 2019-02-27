دستورالعمل جدید بازار پایه از خرداد ۹۸ عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، بهنام محسنی درباره تغییرات نحوه معاملات این بازار در دستورالعمل جدید گفت: در حال حاضر معاملات در تابلو ج بازار پایه، سه روز در هفته انجام میشود اما مطابق با دستورالعمل جدید سه تابلوی زرد، نارنجی و قرمز را داریم که در این تابلوها در تمام روزهای هفته امکان معامله وجود دارد.
وی افزود: در طبقهبندی جدید، تابلوی الف عملا حذف شده است. تابلوی ب تبدیل به تابلوی زرد شده و تابلوی نارنجی نیز به جای تابلوی ج فعالیت میکند. همچنین یک تابلوی جدید با نام تابلوی قرمز ایجاد شده است. شرکتهایی که حکمهای ورشکستگی را دریافت کردهاند و یا در حال انحلال هستند یا اینکه سه سال متوالی اطلاعات مالی خود را منتشر نکردهاند، در تابلوی قرمز درج میشوند.
وی توضیح داد: دامنه نوسان قیمت در مراحلی که معاملات به صورت پیوسته انجام میشود، دامنه قیمت پایانی روز قبل + یک ریال خواهد بود. با این کار عملا نوسان معاملات پیوسته گرفته میشود.
به گفته محسنی، در تابلوی زرد دو روز در هفته، در تابلوی نارنجی یک روز در هفته و در تابلوی قرمز یک روز در ماه، امکان حراج قیمت وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگر آن است که بعد از اجرا شدن دستورالعمل جدید، سفارشها در بازار پایه نمایش داده نمیشود و مانند روش بوکبیلدینگ مظنههای خریدوفروش منتشر نمیشود.
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