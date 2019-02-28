به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از ظهر امروز پنج شنبه در نقاط مختلف استان همدان تشدید شده همچنان ادامه دارد و شدت بارش برف در برخی شهرستان های استان همدان قابل توجه است.

رئیس پلیس راه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به علت بارش برف در گردنه اسدآباد کولاک شدیدی وجود دارد.

سرهنگ رضا عزیزی افزود: سایر گردنه ها و جاده های استان همدان نیز با بارش پراکنده برف و باران روبرو است و شاهد لغزندگی جاده ها هستیم.

وی افزود: بارش باران در سطح جاده ها لایه ای از لغزندگی را به دلیل دود ناشی از خودروها و مواد نفتی ایجاد می کند به همین دلیل رانندگان تمرکز کمتری بر کنترل خودرو در جاده و معابر دارند.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: در این شرایط رانندگان باید نسبت به شرایط عادی حداقل سرعت را در نظر گرفته و ضمن رعایت فاصله طولی از گردش های بی مورد و ناگهانی که موجب از دست رفتن کنترل دیگر رانندگان می شود؛ پرهیز کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان در این خصوص گفت: سامانه بارشی که به صورت ریزش برف و بارش باران در آسمان استان فعال است، از فردا شب به تدریج از شرق استان خارج می شود.

محمدحسن باقری شکیب گفت: فعالیت این سامانه جو پایداری در استان ایجاد می کند و موجب کاهش ۴ تا ۶ درجه ای دما می شود.