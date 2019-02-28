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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

بارش برف همدان را سفیدپوش کرد/لغزنده بودن جاده‌های برون شهری

بارش برف همدان را سفیدپوش کرد/لغزنده بودن جاده‌های برون شهری

همدان - بارش برف که در نقاط مختلف استان همدان آغاز شده منجر به لغزندگی محورهای مواصلاتی استان همدان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از ظهر امروز پنج شنبه در نقاط مختلف استان همدان تشدید شده همچنان ادامه دارد و شدت بارش برف در برخی شهرستان های استان همدان قابل توجه است.

رئیس پلیس راه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به علت بارش برف در گردنه اسدآباد کولاک شدیدی وجود دارد.

سرهنگ رضا عزیزی افزود: سایر گردنه ها و جاده های استان همدان نیز با بارش پراکنده برف و باران روبرو است و شاهد لغزندگی جاده ها هستیم.

وی افزود: بارش باران در سطح جاده ها لایه ای از لغزندگی را به دلیل دود ناشی از خودروها و مواد نفتی ایجاد می کند به همین دلیل رانندگان تمرکز کمتری بر کنترل خودرو در جاده و معابر دارند.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: در این شرایط رانندگان باید نسبت به شرایط عادی حداقل سرعت را در نظر گرفته و ضمن رعایت فاصله طولی از گردش های بی مورد و ناگهانی که موجب از دست رفتن کنترل دیگر رانندگان می شود؛ پرهیز کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان در این خصوص گفت: سامانه بارشی که به صورت ریزش برف و بارش باران در آسمان استان فعال است، از فردا شب به تدریج از شرق استان خارج می شود.

محمدحسن باقری شکیب گفت: فعالیت این سامانه جو پایداری در استان ایجاد می کند و موجب کاهش ۴ تا ۶ درجه ای دما می شود.

کد مطلب 4555478

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