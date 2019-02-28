به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای شرکت در رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در مغولستان و مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین برگزار می شود به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) مصیب اکبری (تهران) پویا ناصرپور (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) مهدی محسن نژاد (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم)

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) میثم دلخانی (فارس) سامان عبدولی (خوزستان) کرامت عبدولی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) حامد تاب (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان) محمدرضا گرایی (فارس) محمدرضا آقا نیا (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) پیام بویری (خوزستان) رسول گرمسیری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران) عباسی مهدی زاده (اصفهان) مهدی ابراهیمی (قم)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) محمدهادی ساروی (مازندران) یوسف قادریان (البرز) مهدی فلاح (تهران) رامین طاهری (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) حسن آریایی نژاد (مازندران) مهدی بالی (مازندران) علی اکبر حیدری (قم) آرمان علیزاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) شهاب قوره جیلی (تهران) امیرمحمد حاجی پور (مازندران) محمد یگانه (ایلام) علی اکبر یوسفی (مازندران)

سرمربی: محمد بناء

مربیان: ناصر نوربخش (تهران) ایرج اسفندیاری فر (تهران) رسول جزینی (اصفهان) بهروز حضرتی پور (تهران) فرید عدنان (کردستان) عادل بالی تبار (مازندران) عزیز ناقوسی (خوزستان)

سرمربی تیم امید: جمشید خیرآبادی (کردستان)

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان (آذربایجان شرقی)

ماساژور: شهریار علیزاده

سرپرست: حسام الدین جعفری



رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) قهرمانی آسیا روزهای ۱ و ۲ فروردین ماه سال ۹۸ در شهر اولان باتور مغولستان و رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شهر "شی‏آن" چین برگزار می شود.