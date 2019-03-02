سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به تمهیدات کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مهار گرانی‌های شب عید در ایام پایانی سال و همچنین تصمیم دولت بر مهار افزایش قیمت و صف کالاهایی نظیر گوشت و مرغ در کشور، ابراز داشت: در کمیسیون اقتصادی مجلس سه سناریو پیش‌بینی و از دولت خواستیم تا بر روی آن مطالعه کافی داشته باشد.

وی اضافه کرد: به همین‌رو بندی در خصوص تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۸ آمده بود که تلاش کردیم در مجلس رأی نیاورد تا طرحی ارائه شود که ما شاهد نابه‌سامانی‌های موجود در حوزه‌های خصوصاً کالاهای اساسی و غیراساسی مفرد طی یک سال اخیر، نباشیم.

مجلس و دولت به دنبال کاهش التهاب

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه کمیسیون تلفیق و جلسه سران نظام صبح شنبه پیرامون گرانی‌ها تشکیل جلسه خواهند داد، ابراز داشت: بنا است در این نشست برای تأمین کالاهای اساسی و غیراساسی سال ۹۸ تمهیدات لازم اندیشیده شود و ما قانونی در مجلس مصوب کنیم که محکم باشد و ضمن ایجاد آرامش در جامعه، فضای التهاب را نیز کاهش دهد.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: برای شب عید نیز تمهیداتی در حوزه تأمین میوه شب عید و کالاهای اساسی، واردات کالاهایی که انجام و دپو شده، اندیشیده شده است که بنا به گفته مسئولان امیدواریم نگرانی برای آن وجود نداشته نباشد.

وی در خصوص نحوه عرضه گوشت و مرغ و صف‌های این روزها شاهد آن هستیم نیز اضافه کرد: سیاست‌های غلط دولت باعث چالش‌های موجود شده است، به‌اندازه کافی کالا در انبارها وجود دارد اما شیوه توزیع، دونرخی و چند نرخی شدن کالاها این اتفاقات را رقم‌زده است، لذا هر کالایی که شاهد دونرخی بودن آن باشید ایجاد صف می‌کند و باید فضا به‌صورت تک‌نرخی و باقیمت مناسب باشد.