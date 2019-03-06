ارتقاء فرهنگ «درختداری» مانعی برای هدررفت هزینه های درختکاری

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: شاید همین دیروز بود که توسط یکی از مسئولان بلندپایه استان کاشته شد. بعد از اینکه ریشه اش در زمین قرار گرفت صلواتی هم فرستادند اما حال آن درخت کجاست؟ آیا اثری از آن باقی مانده است.
سالانه برای تولید نهال در کشور هزینههای زیادی انجام میشود، علاوه بر زحمت نیروی انسانی برای تولید یک نهال منابعی چون آب و خاک و کود و سم صرف شده تا به مرحله کاشت برسد حال با صرف هزینههای فراوان نباید از این نهال به خوبی نگهداری کرد.
طبق گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان قرار است امسال ۹۵۰ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در هفته منابع طبیعی در گلستان توزیع شود.
ابوطالب قزلسفلو در نشست خبری گفت: توزیع نهال را از هفتههای گذشته آغاز کرده ایم و امسال ۵۰۰ هزار نهال زراعت چوب و فضای سبز (اکالیپتوس و صنوبر) و ۴۵۰ هزار نهال مثمر که از این میزان ۱۷۰ هزار اصله آن گل محمدی است، توزیع میشود.
مطمئناً برای تولید ۹۵۰ هزار اصله نهال هزینههای هنگفتی صرف شده تا به مرحله کاشت برسد بنابراین باید نگهداری از این نهالها و حفظ و حراست از آنها بعد از کاشت را هم در دستور کار داشت.
فرهنگ مراقبت از درخت را رواج دهیم
یک کنشگر محیط زیست که عضو شرکت سبزگامان بسکی هم است به خبرنگار مهر گفت: زیاد میشنویم که درختانی کاشته میشود اما اثری از آنها در سال بعد نمیبینیم.
خلیل فرشباف افزود: یکی از مهمانان ما در جلسه کمیته اجرایی موسسه بسکی گفت که سال گذشته مدارس حدود چهار هزار اصله نهال کاشتند ولی ۱۰ تای آن هم باقی نماند؛ این امر به دلیل عدم مراقبت از این نهالها و عدم فرهنگ نگهداری از آنها اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: سبزگامان حدفاصل مینودشت به گنبدکاووس را درخت کاشت که با احتساب تلفات خود نهال (دو درصد) و تلفات توسط گوسفندان (هشت درصد) توانستیم ۹۰ درصد را حفظ کنیم.
فرشباف تصریح کرد: یکی از کارهای باارزش و بی بدیل برای ایجاد فضای سبز، نگهداری درختها است نه فقط کاشت آنها. کاشت درخت راحت تر از نگهداری است.
بسیج نیروها برای نگهداری از نهالها
وی توضیح داد: نیروهایی را بسیج و ساماندهی کردیم که از نهالهایی که میکاریم نگهداری و مراقبت کنند.
نگاه درست اینکه افرادی بگویند ما امسال از ۱۰۰ اصله نهال مراقبت میکنیم فرشباف اضافه کرد: همچنین در زمینه آتش سوزی پوشال و پسماند کشاورزی توسط کشاورزان که به نهالهای نوپای ما آسیب میزد، دایره حقوقی سبزگامان فعال شد و نامههایی را از طریق دهیاریها نوشتیم و با این کار فرهنگ سازی شد تا کشاورزان پسماند کشاورزی را آتش نزنند.
وی افزود: در مسیر کاشت نهالها مقرر شده بود که فردی با موتورسیکلت دائماً حرکت کنند تا این نهالها از دست گوسفندان در امان باشند و یا اگر آتش سوزی بود نهالها را حراست کند.
فرشباف تأکید کرد: یکی از سختترین و گرانقدرترین کارها در زمینه فضای سبز، نگهداری آن است که باید برنامه ریزی کلی صورت گیرد و تمام دوایر دولتی مرتبط اعم از اداره راه، جهادکشاورزی، دهیاری و منابع طبیعی فرهنگ سازی کنند تا مردم از این نهالهای کاشته شده مراقبت کنند.
چهار میلیون هکتار عرصه جنگلی از بین رفت
وی یادآور شد: گزارشی را مدتی پیش خواندم که در آن یکی از مسئولان گفته بود که اگر این تعداد نهالی که به مردم عرضه شده تا آنها بکارند رشد میکرد اکنون باید همه ایران جنگل میشد در حالی که در ۳۰ سال گذشته از ۱۸ و نیم میلیون هکتار عرصه جنگلی ۶ میلیون هکتار آن از بین رفت و با احتساب دو میلیون هکتار که دست کاشت کردیم اکنون در مجموع ۱۴ و نیم میلیون هکتار عرصه جنگلی داریم یعنی چهار میلیون هکتار عرصه از بین رفته است.
این کنشگر محیط زیست گفت: نگاه درست این است که افرادی بگویند که ما امسال از ۱۰۰ نهال مراقبت میکنیم.
فرشباف تصریح کرد: مردم در هفته درختکاری درخت میکارند اما بعداً فراموش میکنند که چنین نهالی کاشته شده و باید از آن مراقبت کرد.
وی اظهار کرد: دو سال گذشته اداره راه و منابع طبیعی کل مسیر مینودشت به گنبدکاووس را نهال کاشت اما یک نهال در این مسیر که با احتساب دو طرف ۳۰ کیلومتر میشود، باقی نماند.
فرشباف ادامه داد: اگر در نظر بگیریم که در هر سه متر یک درخت کاشته شده باشد حدود ۶۰ هزار اصله نهال از بین رفته است در حالی که برای تولید این نهال هزینههای زیادی صرف شده است.
طبق گفته وی موسسه سبزگامان تاکنون حدود چهار هزار و ۲۰۰ اصله درخت کاشته که سه هزار و ۸۰۰ عدد آن باقی مانده، همچنین به صورت متمرکز در یک هکتار از اراضی چپرقویمه ۸۰۰ نهال مخصوص بیابان زدایی و تثبیت خاک کاشته تا در مناطق بیابانی شمال گنبد کاشته شود.
هزینههای عملیات جنگلکاری بالاتر از اجرای طرحهای جنگلداری است
یک کارشناس جنگلداری هم معتقد است که حفظ گونههای مختلف خشبی موجود در پهنه تودههای جنگلی منافاتی با اجرای صحیح عملیات جنگلکاری ندارد.
علی قاسمعلی به خبرنگار مهر گفت: این دو، مقولههای منفک و کارکردهای جداگانه ای برایشان منظور میشود و تقابل و اصرار بر حذف هر کدام علاوه بر تبعات زیانبار بر جنگلهای ایران، آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی هم بر جای میگذارد.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است هزینههای اقتصادی ناشی از اعمال عملیات جنگلکاری به مراتب بالاتر از اجرای طرحهای جنگلداری و داشت و پرورش گونههای موجود است.
قاسمعلی افزود: در عملیات جنگلکاری و توسعه جنگل هزینههای متعددی بر گرده نهادهای متولی به جای میماند، هزینههایی همچون احداث و استقرار نهالستان، هزینههای وارده ناشی از انجام طرحهای تحقیقاتی برای شناسایی گونههای سازگار و همخوان، به انضمام سایر هزینههای جانبی کارگری، حمل و نقل، آماده سازی بستر و غیره که سرجمع هزینههای وارده رقم کلانی را شامل میشود.
وی گفت: بی مبالاتی در حفظ و پاسداشت گونههای بی نظیر فعلی و تلاش برای کاشت و داشت گونههای محدود و منحصر بفرد در خوشبینانه ترین نهایت منتج به ایجاد یک جامع درختستان خواهد شد که از بسیاری از خصوصیات بی نظیر توده جنگلی بی بهره است.
۱۷ هزار اصله نهال توسط راهداری کاشته شد
یکی از دستگاههای متولی کاشت درخت اداره راهداری است، به همین منظور با معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفتگو کردیم، غلامرضا بیکی به خبرنگار مهر گفت: اداره راه هرساله در هفته منابع طبیعی با فرمانداریها و بخشداریها مشارکت میکند و حدود پنج هزار نهال میکارد.
۱۷ هزار اصله نهال سال گذشته توسط راهداری گلستان کاشته شد وی افزود: اما سال گذشته قراردادی داشتیم و ۱۷ هزار درخت در راههای استان کاشتیم که پیمانکار آن هم یک سال وظیفه نگهداری آن را بر عهده داشت که تا تابستان ۹۰ درصد آن سبز شده بود.
طبق گفته بیکی ۱۰ درصدی که تخریب شد به دلیل قرار گرفتن در مرز زمینهای کشاورزی بود و یا توسط گوسفندان از بین رفت.
بیکی ادامه داد: سال گذشته در مجموع ۲۵ هزار درخت در سطح راهها کاشتیم ولی کاشت درخت مهم نیست بلکه درخت نیاز به نگهداری دارد.
وی تصریح کرد: راهداری به دلیل داشتن ادوات و امکانات از درختان نگهداری میکند اما این امر به مشارکت همه دستگاههای متولی نیاز است.
متولی ای باید
بیکی گفت: تلاشی صورت گرفته و نهالی کاشته میشود اما برای نگهداری آن باید متولی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر درخت در محدوده شهر و روستا است باید شهرداریها و دهیاریها از آن حفاظت کنند و یا در کلیت امر منابع طبیعی از نهالهای کاشته شده باید مراقبت کرده و یا آن را به صورت امانی به دستگاهی بسپارد.
بیکی گفت: برخی از دستگاهها مانند آموزش و پرورش هم بدون داشتن ادوات نهال میکارند اما چه کسی از این درختها مراقبت میکند و این همه سرمایه هدر میرود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان بیان کرد: اکثر درختهایی که در هفته درختکاری کاشته میشود متأسفانه هدر میرود، کمیت مهم نیست بلکه باید کیفیت کار را هم در نظر گرفت.
بیکی خاطرنشان کرد: راهداری امسال هم با دستگاهها همکاری کرده و درختهایی را در حاشیه جادهها خواهیم کاشت. به عنوان مثال قبل از مرزنکلاته تا علی آبادکتول درختی وجود نداشت اما اکنون درختهای کاشته شده در حال ایجاد یک کمربند سبز است.
حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن همت همگانی را طلب میکند و باید دانست که تنها کاشتن نهال مهم نیست، بلکه باید فرهنگ سازی کرد تا از این نهال نگهداری شود تا سالهای سال این درختان بتوانند سرزنده بمانند.
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