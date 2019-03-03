فیس بوک از فروشندگان لایک و فالوئر تقلبی شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می‌رسد فیس بوک قصد دارد شدت عمل بیشتری نسبت به شرکت‌هایی که حساب‌های کاربری تقلبی می‌فروشند، اعمال می‌کند.

درهمین راستا این شبکه اجتماعی علیه ۴ شرکت و ۳ فرد در چین شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا ثبت کرده است. این شرکت‌ها و افراد نه تنها فروش حساب‌های کاربری تقلبی را تبلیغ می‌کنند بلکه لایک و فالوئر تقلبی را در ازای مبلغی به افراد می‌فروشند.

به گفته فیس بوک فعالیت این شرکت‌ها و افراد شامل پلتفرم و شبکه‌هایی غیر از فیس بوک و اینستاگرام است، به طوریکه آنان در آمازون، لینکدین، توئیتر، اپل و گوگل نیز فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

این متهمان تولید کنندگان سخت افزار، نرم افزار و همچنین تهیه کنندگان خدمات تبلیغات آنلاین هستند.

فیس بوک امیدوار است با چنین شکایتی نشان دهد فعالیت‌های کلاهبردارانه قابل قبول نیست.

این شرکت توضیح داده از حساب‌های کاربری تقلبی برای عملیات‌های فیشینگ، کلاهبرداری‌ها، تبلیغات کلاهبردارانه و غیره استفاده می‌شود.

همچنین در سال‌های اخیر این حساب‌های تقلبی به انتشار اخبار غلط نیز دامن زده اند.

فیس بوک برای حل این مشکل از هوش مصنوعی کمک گرفت و از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی ۲.۱ میلیارد حساب کاربری تقلبی را حذف کرد. با این وجود حساب‌های کاربری تقلبی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.