به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الدحیل قطر فردا سه شنبه در دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف هم خواهند رفت.

روزنامه «الرایه» قطر در گزارشی پیش از این بازی به ارزیابی شرایط دو تیم پرداخته است. این روزنامه با ابراز نگرانی از تداوم غیبت المعز علی مهاجم ملی پوش الدحیل، اظهار امیدواری کرد که این بازیکن زودتر به میادین برگردد.

الرایه نوشت: «معز علی در دیدار الدحیل با استقلال در شروع لیگ قهرمانان آسیا به خاطر مصدومیتی که در جام ملت‌های آسیا با آن مواجه شد، غایب است. بدون شک تداوم غیبت معز خسارت بزرگی برای الدحیل است اما باوجود این غیبت تأثیرگذار، تیم الدحیل توانمندی‌ها و قدرت‌های دیگری دارد که به این تیم امکان پیروزی در هر مسابقه و کسب سه امتیاز را می‌دهد.»