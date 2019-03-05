به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتحادیه صنعت خودروی آلمان اعلام کرد که خودروسازان آلمانی ظرف ۳ سال آینده سرمایهگذاری بزرگی در خودروهای الکتریکی و رانندگی اتوماتیک، انجام خواهند داد و تعداد مدلهای الکتریکی بیش از ۳ برابر خواهد شد.
رئیس اتحادیه خودروی آلمان، برنهارد متیس، چند روز قبل از نمایشگاه خودروی جنووا، گفت: ما ظرف ۳ سال آینده، ۴۰ میلیارد یورو (۴۵.۵ میلیارد دلار) در نیروی محرکه الکتریکی سرمایهگذاری خواهیم کرد و ۱۸ میلیارد یورو (۲۰.۵ میلیارد دلار) در دیجیتالسازی و رانندگی متصل به شبکه و خودکار، هزینه خواهد شد.
آلمان در کنار چند اقتصاد بزرگ دیگر اروپا، در نظر دارد سهم خودروهای الکتریکی را در تولیدات جدید خود را به شدت افزایش دهد و آن را از سطح متوسط بلوک اروپا، بالاتر نگاه دارد.
طبق گفته متیس، اروپا نیازمند تقویت موتورهای الکتریکی است، چراکه بدون آن نمیتوان به اهداف کاهش آلودگی دیاکسید کربن در اروپا تا سال ۲۰۳۰ دست پیدا کرد. به این منظور باید ضوابط قانونی مناسبی به وجود آید. همچنین توسعه گسترده زیرساختهای شارژ باتری، در کنار پیشنهادهای متنوعتری برای خریداران خودروهای الکتریکی، باید فراهم شود.
در عین حال، رئیس اتحادیه خودروی آلمان هشدار داد، برلین امسال انتظار دارد با کند شدن اقتصاد، ریسکهای تجاری در ارتباط با تعرفههای آمریکا و همچنین توسعه کارخانجات در آمریکا، مکزیک و چین، تولید خودروی داخلی به شدت افت کند. انتظار میرود امسال کارخانجات خودروسازی آلمان ۴.۸ خودروی مسافربری تولید کنند که این ۵ درصد از سال ۲۰۱۸ کمتر است.
نظر شما