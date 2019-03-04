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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

با حضور استاندار بوشهر؛

دستگاه ساحل روب در خلیج نایبند عسلویه رونمایی شد

دستگاه ساحل روب در خلیج نایبند عسلویه رونمایی شد

بوشهر- در آئینی با حضور استاندار بوشهر دستگاه ساحل روب به منظور حفاظت از محیط زیست در خلیج نایبند رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر ظهر دوشنبه در این آئین با تأکید بر لزوم حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: برای حمایت از محیط زیست و اجرای پروژه‌های زیست محیطی در تمام استان آمادگی داریم و هر اقدامی در این مسیر که بتوانیم انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: ساحل شهرستان عسلویه و کنگان که محل زندگی و معیشت مردم بوده، آسیب جدی دیده که باید جبران شود و همه در این مسیر مسئولیت داریم.

گراوند افزود: صنعت نفت و گاز و پتروشیمی باید در رسیدگی به محیط پیرامونی با جدیت بیشتری اهتمام ورزد و به ویژه ارتقای وضعیت زیست محیطی در منطقه و رفع آلاینده‌های زیستی باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، شرکت‌های مستقر در منطقه باید حمایت و پشتیبانی مؤثر تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: حوزه درمانی عسلویه پاسخگوی نیازهای جمعیت بومی مردم و کارگران شاغل در منطقه نیست و صنعت نفت و وزارت بهداشت باید در این مسیر اهتمام لازم را داشته باشند تا شاهد ایجاد مراکز درمانی با کیفیت به منظور خدمات رسانی بهتر باشیم.

وی یادآور شد: پاکسازی محیط زیست موجبات سلامتی بیشتر مردم می‌شود و لازم است از مجموعه پتروشیمی آریاساسول به خاطر این اقدام زیست‌محیطی تقدیر کنیم.

استاندار بوشهر گفت: باید محیط زیست را متعلق به خودمان بدانیم و از آلوده کردن آن اجتناب کنیم و امیدوارم شهرستان عسلویه با همت دسته جمعی از آلاینده‌ها پاک شود و مردم بدون دغدغه زندگی کنند.

کد مطلب 4558860

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