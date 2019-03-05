به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ایران: اردیبهشت ۱۳۹۶» نوشته کریستین ولتس‌باخر Christian Welzbacher در ۱۸۲ صفحه در آلمان منتشر شده است. این کتاب حاصل سفر سه هفته‌ای کریستین ولتس‌باخر به ایران است.

کریستین ولتس‌باخر، متولد سال ۱۹۷۰ است و در حال حاضر در برلین زندگی می‌کند. او علاوه بر نویسندگی، تجربه ترجمه و سازماندهی نمایشگاه‌های هنری را نیز در کارنامه کاری خود دارد. ولتس‌باخر بارها برای آثار خود جایزه‌های معتبری کسب کرده است که از آن جمله می‌توان به جایزه تئودور فیشر اشاره کرد.

ولتس‌باخر در کتاب جدید خود از برخورد با مردم، شهرها و مکان‌های دیدنی در ایران، نوشته است.

اردیبهشت در واقع یکی از ماه‌های فصل بهار است که سرآغاز سال جدید در ایران محسوب می‌شود. او در می ۲۰۱۷ یا همان اردیبهشت سال ۱۳۹۶، سه هفته از زندگی خود را در میان ترافیک سنگین، تعارف‌های معمول مردم و خوردن کباب‌های لذیذ ایرانی سپری کرد و شاهد جنون فوتبال و علاقه وافر به سینما در میان مردم ایران بود.

با این اوصاف، کتاب «ایران، اردیبهشت ۱۳۹۶» درباره تاریخ روابط ایران و غرب و شرایط حال حاضر دو طرف است؛ این سفرنامه همچنین به اقوام مختلف ایران؛ مزایا و معایب سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی در این کشور و نیازها و خواسته‌های طبقه متوسط در آن پرداخته است.