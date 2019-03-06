به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور بعدازظهر چهارشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر با اشاره به وضعیت پروژه‌های احداث پل بر روی رودخانه «خرم رود» اظهار داشت: پیمانکار پروژه پل «شهدای حاج عمران» قول داده است طی روزهای آتی کار را تمام کند.

وی با بیان اینکه کارگاه این پل طی ۷ تا ۸ روز آینده جمع آوری و پل برای انجام روکش آسفالت تحویل شهرداری خرم آباد می‌شود، تصریح کرد: شهرداری باید خیلی سریع روکش آسفالت را انجام دهد و کوچه‌های آسیب دیده منطقه را تمیز و شستشو دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان افزود: در مورد پل دیگر در دست احداث روی رودخانه در پایین دست قلعه فلک الافلاک نیز بخشی از ترافیک منطقه آزاد شده است و فنس‌ها و محافظ‌های کارگاه نیز باید جابه جا شوند تا خیابانی ساحلی باز شود.

مرادپور با اشاره به اینکه در مورد زیرگذر گلدشت نیز حتماً هرچه سریع‌تر آسفالت کنار زیرگذرها باید تکمیل شود، ادامه داد: در مورد ساماندهی ورودی‌های شهر خرم آباد از سمت جنوب خوب کار شده است که البته باید تا منطقه گلدشت ادامه پیدا کند، اما در مورد ورودی‌های بروجرد و الشتر دچار مشکل هستیم و این مسیر نیاز به نظافت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگ زنی پروژه بام «کلدر» خبر داد و اظهار داشت: این منطقه دارای پوشش گیاهی خوبی است و این موضوع اجرایی شدن پروژه را آسان کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه سال آینده رودخانه «خرم رود» را ساماندهی می‌کنیم، تصریح کرد: در ۱۰ کیلومتر از مسیر رودخانه یعنی از دریاچه شاپوری تا دریاچه کیو ۱۰ بند موقت لاستیکی بادی یا متحرک فلزی خواهیم زد تا کل رودخانه همیشه پرآب باشد؛ این کار شدنی است و سخت هم نیست.

مرادپور با تاکید بر اینکه احداث دو پل دیگر روی رودخانه خرم رود را در برنامه داریم، افزود: در مجموع با انجام این اقدامات چهره شهر خرم آباد برای همیشه عوض می‌شود.

وی ساماندهی چشمه‌های داخل شهر و احیای نهرهای قدیمی را از دیگر موضوعات در دستور کار برشمرد.