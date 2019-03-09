به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب ترجمه «وضعیت آخر» و «فلسفه تنهایی» به‌تازگی توسط نشر نو به چاپ‌های سی‌وهفتم و سوم رسیده‌اند.

«وضعیت آخر» نوشته تامس ای. هریس با ترجمه اسماعیل فصیح، یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه روانشناسی» است که این ناشر چاپ می‌کند و نسخه اصلی‌اش در سال ۱۹۶۹ در نیویورک چاپ شده است.

چاپ اول این ترجمه در سال ۶۱ عرضه شد و چاپ سی و ششمش دی‌ماه امسال به بازار آمد. طی روزهای گذشته هم سی و هفتمین نوبت چاپ این کتاب عرضه شده است.

تامس ای. هریس این کتاب را برای پیدا کردن پاسخ به افرادی که دنبال چگونگی سازوکار مغز انسان و علت رفتارهای مختلف بشر هستند، نوشته است. نوشته‌شدن کتاب نیز به مدد گفتگو با بیماران این روانشناس انجام شده است. کتاب «وضعیت آخر» نتیجه تحقیق و پژوهش‌های ۳۰ ساله مولفش در علم پزشکی و دربرگیرنده مشاهدات بالینی اوست. او مطالب این کتاب، با روش تحلیل رفتار متقابل کار خود را پیش برده است.

این کتاب ۱۳ فصل دارد که به ترتیب عبارت‌اند از:

«فروید، پنفیلد و برن»، «والد، بالغ و کودک»، «چهار وضعیت زندگی»، «ما می‌توانیم تغییر کنیم»، «تجزیه و تحلیل رفتار متقابل»، «چگونه با یکدیگر فرق داریم»، «وقت را چگونه می‌گذرانیم»، «والد-بالغ-کودک و ازدواج»، «والد-بالغ- کودک و بچه‌ها»، «والد-بالغ-کودک و دوره بلوغ»، «معالجه چه وقت لازم می‌شود؟»، «والد-بالغ-کودک و ارزشهای اخلاقی» و «مفاهیم اجتماعی / والد-بالغ-کودک»

چاپ سی و هفتم این کتاب با ۳۴۲ صفحه و قیمت ۴۲ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب «فلسفه تنهایی» هم اثر دیگری از لارس اسوندنس فیلسوف معاصر نروژی است که پیش از این، کتاب «فلسفه ملال» ‌اش با ترجمه افشین خاکباز توسط همین ناشر عرضه شده است.

«فلسفه تنهایی» هم دی‌ماه امسال به چاپ رسید و چاپ دومش یک‌ماه بعد عرضه شد و حالا با نسخه‌های چاپ سوم به بازار نشر آمده است. نسخه اصلی این کتاب، در سال ۲۰۱۷ چاپ شد.

اسوندسن در این کتاب معتقد است یک‌گونه دوگانگی یا تضاد درون وجود ما هست که ما را، هم به‌سمت دیگران می‌کشاند چون نیازمندشان هستیم و هم ما را پس می‌راند چون نیازمند حفظ فاصله از دیگران هستیم و می‌خواهیم به حال خودمان باشیم. امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی این نکته را با تعبیر «معاشرت‌طلبی غیراجتماعی» توضیح داده است.

«فلسفه تنهایی» ۸ فصل دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: جوهر تنهایی، احساس تنهایی، چه‌کسانی احساس تنهایی می‌کنند؟، تنهایی و اعتماد، تنهایی دوستی و عشق، فردگرایی و تنهایی، خلوت‌گزینی، احساسِ تنهایی و مسئولیت.

چاپ سوم این کتاب هم با ۲۴۰ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.