بیانیه باشگاه فولاد خوزستان علیه علی دایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه باشگاه فولاد خوزستان درباره اتفاقات بازی با سایپا آمده است:

«متأسفانه در جریان دیدار تیم‌های سایپا و فولاد خوزستان از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر شاهد آن بودیم که علی دایی، سرمربی تیم سایپا و دیگر عوامل این تیم پس از این دیدار به صورت گروهی سخنانی نامربوط در خصوص آقای افشین قطبی سرمربی محترم تیم فولاد خوزستان به زبان آورده اند که با فرهنگ ایرانی-اسلامی و ذات ورزش به هیچ وجه همخوانی ندارد.

با توجه به لزوم احترام متقابل ورزشکاران و کادرهای فنی و سرپرستی تیم‌ها به رقبا، باشگاه فولاد خوزستان و هواداران بیشمار آن ضمن تقبیح رفتار نامناسب کادر فنی و عوامل تیم سایپا و بی احترامی به عوامل تیم میهمان خواهان برخورد مناسب دستگاه‌های ذی ربط با افراد دخیل در به وجود آوردن فضای غیر ورزشی و غیر حرفه‌ای می‌باشند.

لذا نظر به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با سرمایه گذاری کلان بر مقوله فرهنگ حرفه ای و باشگاهی آکادمیک در کلیه رده‌های سنی فوتبال سالیان سال است که فعالیت می‌نماید، اکیداً نسبت به رواج فرهنگ غیر ورزشی در فوتبال کشور مخالف بوده و ترویج آن را شدیداً تقبیح می‌نماید.»