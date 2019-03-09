به گزارش خبرگزاری مهر، عباس لهراسبی، مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه هدف از راه اندازی این ستاد خبری تولید محتوا، خبر ومصاحبه و پوشش کامل برنامه‌های این دوره از مسابقات بین المللی قرآن است، گفت: ستاد خبری سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با همکاری جمعی از خبرنگاران و نویسندگان فعال رسانه تلاش دارد تا مجموعه‌ای از محتوا و تولیدات، اطلاعات، اخبار، گزارشها و برنامه‌های قرآنی را به منظور آگاه سازی، اطلاع رسانی و ایجاد فضای معطر قرآنی در سطح جامعه در اختیار عموم مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

لهراسبی، گفت و گو با عالمان، اندیشمندان، صاحب نظران، استادان، داوران و قاریان قرآن و جامعه قرآنی، چهره‌های هنری و نمایندگان مجلس را بخشی از فعالیت‌های این ستاد خبری برشمرد و افزود: پوشش خبری نشست‌های ستاد برگزاری مسابقات و کمیته‌ها، اطلاع رسانی ویژه برنامه‌ها، تحلیل و تبیین آخرین تحولات مسابقات و برنامه‌های این دوره را از دیگر فعالیت‌ها و برنامه‌های این ستاد خبری محسوب می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف تصریح کرد: اخبار و تولیدات خبری این ستاد از طریق پرتال سازمان اوقاف و امور خیریه به آدرسwww.oghaf.ir و پرتال مسابقات بین المللی قرآن کریم و خبرگزاری‌ها قابل مشاهده است و همچنین امسال به طور ویژه اخبار و رویدادهای این دوره از مسابقات توسط این ستاد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مختلف منتشر و منعکس خواهد شد.

لهراسبی در پایان اضافه کرد: در خواست ما از اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران این است که همچون سالهای قبل نسبت به پوشش خبری این مسابقات دوره از مسابقات ما را یاری رسانند.