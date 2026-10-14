گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون عمران شورای شهر سمنان با همراهی مدیرکل کتابخانه های عمومی سمنان، اظهار کرد: طرح نهایی زیباسازی محوطه بیرونی کتابخانه مرکزی سمنان با محوریت اجرای «گذر کتاب» و نصب هنرسازه‌های کتاب‌محور، در نشست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: هدف طرح بهسازی فضای پیرامونی این مجموعه و تقویت جلوه‌های فرهنگی در محیط شهری سمنان عنوان شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان با بیان اینکه بر اساس طرح ارائه‌شده، «گذر کتاب» در پیاده‌راه مجاور کتابخانه اجرا می‌شود، ادامه داد: هنر سازه‌ها با محوریت کتاب و مطالعه در محوطه بیرونی این مجموعه قرار می‌گیرد.

نظری یادآور شد: این اقدامی که با هدف ایجاد فضایی فرهنگی و جذاب برای شهروندان و پیوند بیشتر محیط شهری با کتاب و کتاب‌خوانی دنبال می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات این نشست، شهرداری منطقه ۳ سمنان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را برای فراهم سازی مقدمات و آغاز عملیات اجرایی پروژه انجام دهد.