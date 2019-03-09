دهمین «ترجمان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین فصلنامۀ ترجمان، نوبت بهار ۱۳۹۸، در ۳۵۲ صفحه منتشر شد. این شماره با همکاری «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» به چاپ رسیده است و از امروز، با قیمت ۳۵ هزار تومان، در کتاب‌فروشی‌ها و روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور عرضه خواهد شد.

موضوع پروندۀ این شماره از عنوان فرعی آن مشخص است: «چند دلیل برای سفر رفتن و هزاران دلیل علیه آن»، موضوعی مناسب مسافرت‌های نوروزی و تعطیلات عید.

پروندۀ «هر جایی جز اینجا» حتی برای آنانی که سفر نمی‌روند هم می‌تواند خواندنی باشد. در دیگر مطالب این شماره، نوشتارها و گفت‌وگوهایی از برایان کاپلان، دن آریلی، اسلاوی ژیژک، نیل مک‌گرگور، الیف شافاک و دیگران خواهید خواند.

خوانندگان همچنان می‌توانند اشتراک سال آتیِ فصلنامه را با ۲۰ هزار تومان تخفیف خریداری کنند. علاوه‌بر تخفیف، ارسال فصلنامه‌ها نیز رایگان خواهد بود و این یعنی یک صرفه‌جویی ۴۰ هزارتومانی دیگر. در طرح اشتراک، همراه با فصلنامه، کتابی از انتشارات ترجمان را به‌عنوان هدیه دریافت خواهید کرد. همچنین، امکان خرید تکیِ فصلنامه نیز در فروشگاه اینترنتی ترجمان فراهم است.