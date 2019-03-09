به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش: بررسی طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

دعوت از مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

دعوت از رئیس سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جهت ارائه گزارش

ادامه بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی بررسی لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی

بررسی طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

کمیسیون اجتماعی: بررسی مسائل و مشکلات نمایندگان بازنشسته مجلس شورای اسلامی

بررسی نحوه همکاری‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور در زمینه سلامت و بهداشت روان جامعه

بررسی مسائل و مشکلات نمایندگان بازنشسته مجلس شورای اسلامی با دعوت از یکی از نظار مجلس، ریاست صندوق بازنشستگی کشور، اداره کل بودجه و امور مالی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور

رأی‌گیری در مورد تقاضای اصلاح ساختار دیوان محاسبات کشور (ماده ۱۷ آئین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور)

بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

دعوت از مسئولین شهرداری و شورای شهر تهران به منظور ارائه گزارش از مدیریت پسماند

طرح استفساریه جز (۴) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نفت

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس: بررسی پرونده «بانک رفاه»

نشست با مدیرعامل بانک رفاه کارگران و نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی برای بررسی پرونده مطروحه

نشست اعضا ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده‌های مطروحه در کمیته‌ها

نشست کمیته قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه

نشست اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده‌های مطروحه در کمیته‌ها

نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کمیته

کمیسیون اقتصادی: انتخابت ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری

از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

بررسی گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی

ادامه جلسه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

انتخاب دو نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده (۴) قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ (به استناد بند ۱ ماده ۲۱۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و قیمت گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» (به استناد ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: بررسی آخرین وضعیت مرزهای کشور

بررسی آخرین وضعیت مرزهای کشور

بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در اجرای ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: بررسی ارجاعیات طرح استانی شدن انتخابات

بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در اجرای ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در اجرای ماده ۱۵۳ آئین‌نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به درخواست جمعی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی با موضوع اجرای ناقص ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با حضور نمایندگان منتخب کمیسیون و نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهور ناجا، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون در اجرای ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

استماع گزارش بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

بررسی سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم

کمیسیون انرژی: دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سوالات ۴ نماینده

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخ به سوال:

شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر.

علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه.

ولی ملکی نماینده مشکین شهر.

بررسی طرح یک شوری تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه

رسیدگی به طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست

رسیدگی به طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم

رسیدگی به طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل

رسیدگی به طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی

رسیدگی به طرح اصلاح ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

کمیسیون بهداشت و درمان: بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی

استماع گزارش مسئولین دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کشور در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نحوه هزینه کرد مبلغ برداشت شده از محل صندوق توسعه ملی توسط سازمان بیمه سلامت ایران

بررسی طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان

بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی با حضور مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، مسئولین سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوال آقای حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان (۱ فقره)

کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس: بررسی طرحی در مورد حد نصاب آرای نمایندگان در مجلس

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۱۷( قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) پس از ارائه گزارش جناب آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی و دبیر مربوط از مرکز پژوهش‌ها

کمیسیون صنایع و معادن: دعوت از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف ایران جهت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی

استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های گمرک ایران در خصوص تسهیل و روان سازی عملیات ترخیص تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی

دعوت از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف ایران جهت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در روزهای منتهی به پایان سال

کمیسیون عمران: دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سوالات ۱۲ نماینده

بررسی برنامه‌ها و تمهیدات دستگاه‌های مرتبط در سفرهای ایام نوروزی با دعوت از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، جمعیت هلال احمر

دعوت از اردکانیان وزیر نیرو جهت:

بررسی مقدماتی تقاضای اعمال ماده ۴۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیته آب و فاضلاب جهت بررسی وضعیت و برنامه‌های تأمین پایدار آب شرب و بهداشتی با حضور استانداران سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، جهاد کشاورزی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس و کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب و فاضلاب

پاسخگویی به سوالات آقایان:

محسن کوهکن نماینده لنجان

جلال محمودزاده نماینده مهاباد

قاسم احمدی لاشکی نماینده چالوس و نوشهر

محمود نگهبان سلامی نماینده خواف

جلیل رحیمی نماینده تربت جام

رامین نورقلی پور به نمایندگی از ۶ نفر سوال‌کننده

بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت آب و فاضلاب و انرژی مورد نیاز سکونت‌گاه‌های کشور

کمیسیون فرهنگی: ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

بررسی رویدادهای فرهنگی

ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت

بررسی رویدادهای فرهنگی

بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی

انتخاب چهارنفر به‌عنوان اعضای ناظر در کمیته ملی پارالمپیک

برنامه بودجه و اصلاح ساختار

بررسی ساختار انجمن سینمایی جوان با حضور مسئولان ذیربط

کمیسیون قضائی و حقوقی: بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی طرح استفساریه بند "الف" ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

بررسی طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰

بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی

بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

کمیسیون ویژه حمایت از تولید: بررسی طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه

ادامه بررسی لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

(بررسی پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه مذکور به منظور اصلاح ماده ۷ قانون اصل (۴۴)، موضوع نحوه تشکیل و فعالیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)

بررسی طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه

بررسی بهره‌وری در شرایط فعلی اقتصادی کشور

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: بررسی مسائل مربوط به صادرات و واردات مرغ، تخم‌مرغ

بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام تولید و تجارت مناطق مرزی و پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه با کشورهای منطقه در اجرای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور مسؤولین مربوط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امورخارجه، کشور، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی)

بررسی مسائل مربوط به صادرات و واردات مرغ، تخم‌مرغ، کره، شیرخشک، آب‌پنیر با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه جهاد کشاورزی (معاونت امور تولیدات دامی و معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی) - صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی– سازمان توسعه تجارت) - اتحادیه‌های مرتبط

جلسه اعضای هیأت تحقیق و تفحص

بررسی و دستیابی به راهکارهای مقابله با تهدیدهای ناشی از تحریم در صنعت مرغ اجداد گوشتی با حضور مسئولین وزارت جهاد کشاورزی (معاونت امور تولیدات دامی – مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل) – وزارت صنعت، معدن و تجارت - مدیرعامل اجداد زربال و برخی از فعالین این حوزه