سید کمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: استفاده از ظرفیت‌های طبیعی مناطق دشتی و تنگستان راهی برای درآمدزایی پایدار و توانمندسازی شهرداری‌های هفت‌گانه دو شهرستان است که پیگیری‌های متعددی در این راستا صورت گرفته است.

وی بیان کرد: با در دستور قرار گرفتن برنامه اعطای تسهیلات کم بهره از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال جاری از شهرداری‌ها پیگیری مستمری انجام شد تا با دریافت تسهیلات کم بهره دو درصد برای پروژه‌های درآمدزای شهرداری‌ها از جمله پروژه‌های گردشگری و احداث مجتمع‌های رفاهی و تفریحی و … از طرح‌های دارای مطالعات مصوب حمایت لازم انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از میان شهرداری‌های دشتی و تنگستان، فقط شهرداری اهرم تاکنون طرح‌های سرمایه گذاری خود را در کارگروه استانی مصوب کرده است، افزود: طرح احداث مجتمع تجاری و تفریحی - رفاهی در شهر اهرم در حال پیگیری است و امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسد و مابقی شهرداری‌ها نیز مطالعات طرح‌های سرمایه گذاری درآمدزای خود را آماده و ارائه کنند تا بتوانیم پیگیری‌های بعدی را سریع‌تر دنبال کنیم.

تأمین ماشین آلات برای شهرداری‌ها

نماینده دشتی و تنگستان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده و موافقت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تأمین ماشین آلات شهرداری‌های حوزه انتخابیه مشروط به اینکه شهرداری‌ها ۲۰ درصد مبلغ آن را متقبل شوند، بیان کرد: در سال جاری با اعلام آمادگی شهرداری‌های بادوله و دلوار برای تأمین ۲۰ درصد سهم خود و با پیگیری‌های انجام شده است.

وی افزود: سازمان همیاری نیز ۸۰ درصد هزینه باقیمانده را تقبل کرد و به هر کدام از شهرداری‌های مذکور یک دستگاه کامیون کمپرسی و یک دستگاه خودروی حمل متوفی اعطا شد که هم اکنون مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و انشاالله در آینده‌ای نزدیک ماشین حمل زباله شهرداری اهرم نیز تحویل آنها می‌شود.

تخصیص قیر برای آسفالت معابر

شهریاری آسفالت معابر را یکی از مؤلفه‌های توسعه و رفاه شهروندان عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده اواخر بهمن ماه سال جاری سهمیه قیر مازادی به شهرداری‌های حوزه انتخابیه برای آسفالت معابر شهری انجام شد و انشاالله تا قبل از پایان سال نیز سهمیه مازادی دیگر به شهرداری‌های هفت‌گانه اختصاص خواهد یافت.

وی که عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور است تاکید کرد: چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از بافت‌های فرسوده شهرهای اهرم، کاکی و خورموج که تنها شهرهای دارای بافت فرسوده در حوزه انتخابیه هستند بازدید به عمل آوردند و علیرغم مشکلات مالی زیادی که دولت با آن دست به گریبان است، همچنان تلاش داریم تا اعتبار لازم برای بازآفرینی محلات قدیمی و تغییر فضای فرسوده شهری تأمین شود.

نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: تقویت شهرداری‌ها برای توسعه انجام خدمات به شهروندان وظیفه همه مسئولین است و در مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم در تصویب بودجه سال ۹۸، حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بیش از پیش مدنظر قرار دهیم.