۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح‌های بازآفرینی شهری دشتی بازدید کرد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح‌های بازآفرینی شهری دشتی در آستانه سفر وزیر به بوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر چهارشنبه، در جریان این بازدید گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امروز از مدرسه نجفی، حسینیه میرزا، کتابخانه عمومی؛ قلعه محمدخان و مسجد جامع شهر کاکی بازدید شد و مقرر گردید تصمیمات لازم در خصوص بازآفرینی و مرمت این اماکن اتخاذ شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری و افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان دارد و انتظار می‌رود با حمایت شرکت بازآفرینی شهری، روند بازسازی و بهسازی این فضاها شتاب بیشتری بگیرد.

در آستانه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در شهرهای خورموج و کاکی از چند طرح حوزه بافت شهری بازدید و بر لزوم تسریع در رسیدگی به مشکلات تأکید کرد.

با توجه به برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، معاونان این وزارتخانه در شهرستان‌های مختلف حضور یافته و از نزدیک روند اجرای طرح‌ها و مشکلات حوزه راه و مسکن را بررسی کردند

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید از شهرهای خورموج و کاکی، چند طرح مهم حوزه بافت شهری را مورد ارزیابی قرار داد.

