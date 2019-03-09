به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اپیزودی از سریال «سیمپسون‌ها» که در آن مایکل جکسون صداپیشگی کرده بود توسط تهیه‌کنندگانش از روی آنتن برداشته شد. این اتفاق با فاصله کمی پس از این افتاد که مستندی قدرتمند پخش شد. در آن مستند ۲ مرد با جزئیات توضیح می‌دهند که چطور سلطان پاپ وقتی آن‌ها کودک بوده‌اند، از آن‌ها سوء استفاده جنسی کرده است.

این مستند شبکه اچ‌بی‌او که «ترک کردن نِوِرلند» نام دارد، به مدت چهار ساعت روی جیمز سیف‌چاک و وید رابسون تمرکز می‌کند که می‌گویند مورد آزار جکسون قرار گرفته‌اند.

این خواننده در اپیزودی از سریال «سیمپسون‌ها» حضور داشت که در سال ۱۹۹۱ روی آنتن رفت اما حضور او در این اپیزود تنها سال گذشته تأیید شد. در آن جکسون مسئولیت صداپیشگی شخصیت لئون کامپوفسکی را بر عهده داشت که در یک بیمارستان روانی با شخصیت هومر ملاقات می‌کند. او ادعا می‌کند یک ستاره پاپ است و حرکت مشهور مون‌واک جکسون را هم انجام می‌دهد.

تهیه‌کنندگان سریال تصمیم گرفتند آن را از خدمات استریمینگ و کانال‌های تلویزیونی حذف کنند و جیمز ال بروکس تهیه‌کننده اجرایی سریال گفت «این تنها انتخابی بود که می‌شد انجام داد». مت گرونینگ و ال جین دیگر تهیه‌کنندگان اجرایی سریال هم با او موافق بودند. بروکس به وال استریت ژورنال گفت: ما کل زندگی‌مان را صرف بحث کردن درباره جوک‌های سریال می‌کنیم اما در مورد این مسأله همگی اتفاق نظر داشتیم.

خانواده جکسون هر گونه اتهامی علیه این خواننده را انکار کرده، این مستند را کوبیده و یک دعوی قضائی ۱۰۰ میلیون دلاری علیه اچ‌بی‌او به ثبت رسانده است. آن‌ها ادعا کرده‌اند که با پخش کردن این مستند، اچ‌بی‌او بندی از قراردادی مربوط به سال ۱۹۹۲ را نقض کرده است.

روز پنج‌شنبه، شرکت نووا انترتینمنت تبدیل به نخستین شرکتی شد که بعد از روی آنتن رفتن این فیلم مستند علیه جکسون اقدامی انجام می‌دهد و موسیقی او را از کانال‌های رادیویی خود حذف کرد. حداقل سه ایستگاه رادیویی در کانادا، یک ایستگاه در هلند و یک ایستگاه در نیوزیلند هم گفته‌اند همین کار را انجام خواهند داد.

روز چهارشنبه، اوپرا وینفری از ۲ مرد حاضر در مستند دعوت کرد در برنامه‌اش شرکت کنند و گفت از نظر او، این مستند بسیار فراتر از مایکل جکسون و هر فرد دیگری می‌رود و در حقیقت «لحظه‌ای در زمان است که به ما اجازه می‌دهد این فساد اجتماعی را ببینیم».