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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

مدیر امور استان‌های وزارت صمت:

تفویض اختیارات وزارت صمت به استان ها

تفویض اختیارات وزارت صمت به استان ها

شیراز- مدیر امور استان‌های وزارت صمت تفویض اختیارات را از جمله مسائل مهم عنوان کرد و گفت: تمام اختیارات در مرکز به استان‌ها تفویض خواهد شد ضمن اینکه تفویض اختیارات ثبت سفارشات انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق صبح شنبه در آئین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با بیان اینکه حجم تجارت برای توسعه روابط تجاری بین ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد که فارس از این سهم شرایط بهتری برای خود ایجاد کند.

موفق اظهار داشت: با پیگیری‌های وزیر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین مواد اولیه اختصاص یافته و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این راستا دوستان می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان تحویل دهند.

وی گفت: لازمه تولید و اشتغال برندسازی است و مدیران دولتی و بخش خصوصی در استان فارس باید به سمت برندسازی حرکت کنند که در این زمینه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و باید ادامه یابد.

مدیر امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد صادراتی در فارس ادامه داد: ۵ واحد صادرات خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد که نسبت به شرایط استان تعداد آنها می‌تواند افزایش داشته باشد.

جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام در دستور کار

موفق تاکید کرد: جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام در دستور کار وزارتخانه است و امیدواریم صادرات مواد معدنی با فرآوری و افزایش ارزش افزوده به گونه‌ای انجام شود که استان فارس سهم بیشتری از ارزش افزوده مواد معدنی کشور را نصیب خود کند.

کد مطلب 4563163

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