تفویض اختیارات وزارت صمت به استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق صبح شنبه در آئین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با بیان اینکه حجم تجارت برای توسعه روابط تجاری بین ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد که فارس از این سهم شرایط بهتری برای خود ایجاد کند.

موفق اظهار داشت: با پیگیری‌های وزیر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین مواد اولیه اختصاص یافته و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این راستا دوستان می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان تحویل دهند.

وی گفت: لازمه تولید و اشتغال برندسازی است و مدیران دولتی و بخش خصوصی در استان فارس باید به سمت برندسازی حرکت کنند که در این زمینه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و باید ادامه یابد.

مدیر امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد صادراتی در فارس ادامه داد: ۵ واحد صادرات خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد که نسبت به شرایط استان تعداد آنها می‌تواند افزایش داشته باشد.

جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام در دستور کار

موفق تاکید کرد: جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام در دستور کار وزارتخانه است و امیدواریم صادرات مواد معدنی با فرآوری و افزایش ارزش افزوده به گونه‌ای انجام شود که استان فارس سهم بیشتری از ارزش افزوده مواد معدنی کشور را نصیب خود کند.