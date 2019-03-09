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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

مدیرکل زندان‌های استان همدان:

۲۹۷۶ زندانی در همدان مشمول عفو چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شدند

۲۹۷۶ زندانی در همدان مشمول عفو چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شدند

همدان - مدیرکل زندان‌های استان همدان گفت: ۲ هزار و ۹۷۶ زندانی در همدان مشمول عفو چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های همدان، پژمان پروین از عفو ۲ هزار و ۷۹۶ نفر از زندانیان استان همدان خبر داد.

وی گفت: در ادامه اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که در پی موافقت مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در استان‌های سراسر کشور به اجرا در آمد، در زندان‌های استان همدان نیز تا کنون ۲ هزار و ۹۷۶ نفر از زندانیان شامل عفو شدند.

پروین خاطر نشان کرد: از تعداد ۲ هزار و ۹۷۶ نفر از زندانیان، یک هزار و ۷۲۹ نفر از زندانیان آزاد شدند و یک هزار و ۲۴۷ نفر شامل تخفیف مجازات شدند.

مدیرکل زندان‌های استان همدان از همراهی و همکاری مراجع قضائی استان و پیگیری رؤسای زندان‌ها، مسئولین اجرای احکام و مددکاران قدردانی کرد و افزود :۵۰ درصد از محکومین مشمول این عفو شده‌اند.

کد مطلب 4563192

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