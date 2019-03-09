۲۹۷۶ زندانی در همدان مشمول عفو چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های همدان، پژمان پروین از عفو ۲ هزار و ۷۹۶ نفر از زندانیان استان همدان خبر داد.

وی گفت: در ادامه اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که در پی موافقت مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در استان‌های سراسر کشور به اجرا در آمد، در زندان‌های استان همدان نیز تا کنون ۲ هزار و ۹۷۶ نفر از زندانیان شامل عفو شدند.

پروین خاطر نشان کرد: از تعداد ۲ هزار و ۹۷۶ نفر از زندانیان، یک هزار و ۷۲۹ نفر از زندانیان آزاد شدند و یک هزار و ۲۴۷ نفر شامل تخفیف مجازات شدند.

مدیرکل زندان‌های استان همدان از همراهی و همکاری مراجع قضائی استان و پیگیری رؤسای زندان‌ها، مسئولین اجرای احکام و مددکاران قدردانی کرد و افزود :۵۰ درصد از محکومین مشمول این عفو شده‌اند.