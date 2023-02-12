به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در مجموعه زندان مرکزی اصفهان از خوابگاه‌ها، کارگاه‌های بنیاد تعاون و اشتغال زندانیان در این زندان بازدید کرد.

در این بازدید مددجویان به تشریح روند نگهداری و محاکمه قضائی خود پرداختند و به صراحت از نوع برخورد، رسیدگی‌های قضائی، اسکان، پذیرایی، ملاقات و در کل نوع رفتار کارکنان در زندان‌ها ابزار رضایت و قدردانی کردند.

دادستان کل کشور در این دیدارها با اشاره به عفو گسترده مقام معظم رهبری و بالاخص عفو زندانیان اغتشاشات اخیر از زندانیان خواست پس از آزادی و بازگشت به جامعه در راه خدمت به نظام و مردم گام بردارند.

وی سپس از مجموعه کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون در مجاورت زندان مرکزی بازدید و با مددجویان شاغل در این مجموعه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

حضور دادستان کل کشور در آئین آزادی زندانیان مشمول عفو گسترده اخیر

منتظری دادستان کل کشور که در سفری سه روزه مهمان مدیران و مجموعه قضائی این استان بود، در آئین آزادی زندانیان مشمول عفو گسترده مقام معظم رهبری حضور یافت.

وی با اشاره به عفو اعطایی رهبر انقلاب گفت: بنده به نوبه خود از رهبر حکیم انقلاب تشکر می‌کنم که در آستانه پیروزی بزرگ انقلاب با این عفو، عیدی ارزشمندی را به ملت ایران و خصوصاٌ افرادی که در اثر اشتباه و غفلت گرفتار زندان شدند، به درخواست رئیس قوه قضائیه و مطالبات جامعی که شده بود، این لطف و محبت را ارائه فرمودند.

دادستان کل کشور با اشاره به نوع عفو اعطا شده گفت: فرایند دادرسی که طی شود و جرم و هر فردی به اثبات برسد، به موجب قانون محکوم می‌شود و باید مجازات شود.

وی ادامه داد: در قانون اساسی حق عفو به رهبری انقلاب داده شده که به درخواست رئیس قوه قضائیه با فرایندی که طی می‌شود؛ اگر مصلحت بدانند افراد مجرم و محکوم را عفو کنند.

منتظری در بیان نوع عفو در کشور گفت: در کشور ارائه عفو به دو روش است، یکی عفو مصداقی که در طول سال و ایام رضایت‌های مختلف با ارائه لیست و مشخصات فرد توسط ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و یکی هم عفو معیاری است که طی فرایندی توسط قوه قضائیه در خواست می‌شود و معیارهایی را انتخاب می‌کنند، که دامنه آن گسترده و فراگیر است و به مراتب بیشتر از حبس مصداقی و تعینی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: تفاوت این عفو با عفوهای گذشته در این بود که علاوه بر محکومین عمدی، زندانیان حوادث اخیر را هم مشمول و حتی متهمین هم در این گروه قرار گرفتند و دامنه عفو بسیار گسترده شد.

وی ضمن قدردانی از حضور خیرین در این آئین گفت: از همه کسانی که در طول سال در جهت کمک و مساعدت به محکومین در زندان‌ها تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.

منتظری در ادامه سخنانش توصیه‌هایی نیز به جوانان بازداشت شده حوادث اخیر هم داشت و از آن‌ها خواست تا مورد سو استفاده دشمنان قرار نگیرند، چرا که برای انسان تلخ است که جوانان به جای اینکه در دانشگاه یا کار باشند و چون سرمایه‌های کشور هستند، مورد غفلت قرار بگیرند.

دادستان کل کشور ادامه داد: یک نکته مهم در عفو رهبری انقلاب این است که این افرادی که کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.

وی گفت: دوست داریم کسی به زندان نیفتد اما اگر این اتفاق برای او رخ داد، زندان محلی برای آموزش او باشد.

منتظری با قدردانی از سازمان زندان‌ها تصریح کرد: از همکاران در سازمان زندان‌ها که با همه محدودیت‌ها و مشکلات تلاش می‌کنند تا زندانیان پس از بازگشت از زندان، افراد مؤثری در خانواده و جامعه باشند، تشکر می‌کنم.