واحد علوم و تحقیقات مامور ارتباط با دانشگاه های سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در دیدار با وزیر آموزش عالی سوریه با اشاره به سفر اخیر بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه به ایران گفت: سفر رئیس‌جمهوری سوریه به ایران و دیدار وی با مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران افق جدیدی در مناسبات، روابط و اهداف مشترک دو کشور ترسیم کرد و نشان دهنده آغاز فصل جدیدی از روابط دو کشور است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل توجه ویژه رهبران بزرگ انقلاب، علم در کشور ما جایگاه جدیدی پیدا کرد و تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع به خصوص دوره‌های عالی نسبت به جمعیت کشور ۲۰ برابر شد و تعداد اساتید نیز به همین نسبت رشد یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه صنعت دفاعی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه بیش از ۳۰ سال است که هیچ‌گونه تجهیزات دفاعی از سوی دیگر کشورها در اختیار ایران قرار نگرفته، اما جمهوری اسلامی ایران اکنون پیشرفته‌ترین فناوری‌های دفاعی روز جهان را دارد و تمامی این دستاوردها مرهون پیشرفت علمی ایران اسلامی است.

طهرانچی عنوان کرد: در پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی صادر کردند بر رشد شتابان در حوزه‌های علمی به عنوان یکی از اولویت‌ها تاکید داشتند که این موضوع نشان از اهمیت پیشرفت روزافزون علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: این دانشگاه تربیت بیش از ۳۸ درصد دانشجویان کشور را برعهده دارد از این رو ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری علمی میان این دانشگاه و دانشگاه‌های کشور سوریه وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: واحد علوم و تحقیقات مأمور شده تا آغازگر روابط علمی میان دانشگاه آزاد و کشور سوریه باشد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در تمامی زمینه‌ها فصل جدیدی از همکاری‌های علمی را با دانشگاه‌های سوریه رقم بزند و در این رابطه باید فعالیت حرفه‌ای میان وزارت آموزش عالی سوریه و ستاد دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شود.