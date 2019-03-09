نحوه شرایط پیشنهاد موضوع پایان نامه برای طلاب عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، حجت الاسلام مهدی صالحی مقدم گفت: درخواست‌های مؤسسات و اساتید در جلسات متعدد شورای مدارج علمی مطرح و پس از بحث و بررسی، پیشنهاد موضوعات پایان نامه و رساله توسط طلاب عمومی در سایر گروه‌های علمی مصوب (غیر از فقه و اصول) با شرایطی فراهم شد.

وی افزود: طلابی که در حال تحصیل در مراکز تخصصی هستند بر اساس آئین نامه مراکز تخصصی پایان نامه و رساله علمی خود را متناسب با رشته تخصصی پیشنهاد و دفاع می‌کنند.

مدیر مدارج علمی حوزه علمیه خراسان تاکید کرد: اما طلاب عمومی سطوح سه و چهار (غیر تخصصی) در صورت دارا بودن شرایط و با تأیید گروه علمی مربوطه، می‌توانند موضوع پایان نامه یا رساله علمی خود را مرتبط با گرایش درخواستی تدوین کنند و دانشنامه علمی آنها با عنوان «علوم اسلامی با گرایش مرتبط با موضوع پایان نامه» صادر خواهد شد.

صالحی اظهار داشتت: متقاضی پیشنهاد موضوعات غیر از فقه و اصول باید حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد که پس از بررسی توسط گروه علمی مربوطه نتیجه درخواست به وی اعلام خواهد شد:

الف) احراز سابقه پژوهشی متقاضی از طریق ارائه پذیرش چاپ دو مقاله علمی پژوهشی یا تألیف حداقل یک کتاب علمی یا ارائه گواهی سه سال همکاری پژوهشی با مراکز پژوهشی مورد تأیید حوزه علمیه خراسان در گرایش درخواستی

ب) ارائه ۷ سال سابقه تدریس در سطح یک یا ۴ سال سابقه تدریس در یکی از سطوح دو، سه و خارج در دروس متناسب با گرایش درخواستی

ج) دارا بودن مدرک کارشناسی دانشگاه یا سطح ۲ تخصصی برای پیشنهاد موضوع سطح سه و کارشناسی ارشد دانشگاه یا سطح ۳ تخصصی برای پیشنهاد موضوع سطح چهار در گرایش درخواستی

د) موارد خاص مانند ارائه گواهی مبلغ نخبه یا گذراندن دروس گرایش مربوطه در مراکز تخصصی مورد تأیید مرکز مدیریت، پس از ارائه مستندات و احراز توانمندی علمی و پژوهشی متقاضی در گروه علمی، پیشنهاد موضوع در گرایش درخواستی بلامانع است.