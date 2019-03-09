۱۹ هزار عدد انواع مواد محترقه در نوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم محمدی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش مواد محترقه توسط متصدیان سه واحد صنفی در این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی موفق شدند متهمان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ محمدی، خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی، در بازرسی از واحد صنفی این افراد در مجموع ۱۹ هزار عدد انواع مواد محترقه و آتش زا کشف شد.

محمدی از پلمب این واحدهای صنفی خبر داد و اظهار داشت: استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره‌ای که موجب سلب آسایش شهروندان شود طبق قانون جرم بوده و پلیس با متخلفان و مجرمان در این زمینه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر در خاتمه از خانواده‌ها خواست: با نظارت بیشتر بر رفتار کودکان و نوجوانان خود وجلوگیری از خرید و استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره، از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر در آستانه سال نو پیشگیری کنند.