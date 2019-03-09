مجلس نمایندگان آمریکا خواستار علنی شدن نتایج تحقیقات «مولر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اِگزمینر، سران ۶ کمیته مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را ارائه کرده و در آن خواستار انتشار علنی گزارش «رابرت مولر» بازرس ویژه تحقیق درباره دخالت ادعایی مسکو در انتخابات سال ۲۰۱۶ در این کشور شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، آنها در قطعنامه خود خواستند تا جزئیات گزارش «رابرت مولر» پس از تکمیل به طور علنی هم برای مردم و هم برای کنگره منتشر شود.

گفتنی است، به دنبال افشای تصمیم یک سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون برکناری «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری این کشور، هشتم بهمن ماه سال گذشته ۲ قانونگذار آمریکایی در اظهاراتی اعلام کرده بودند که به دنبال تصویب طرحی در کنگره هستند که بر اساس آن ترامپ دیگر اختیاری برای برکناری وی نداشته باشد.